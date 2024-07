MUSE – TRENTO * “ANIMA“: «LA PRIMA DELLO SPETTACOLO SULL’AVEZ DEL PRINZEP, GIOVEDÌ 4 LUGLIO ORE 21.30»

16.29 - lunedì 1 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ANIMA, la prima dello spettacolo sull’Avez del Prinzep. Giovedì 4 luglio 2024, alle 21.30. Giardino del MUSE – Museo delle Scienze, Trento. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti (in caso di maltempo nel foyer del MUSE).

ANIMA è uno spettacolo dove la musica di Giovanni Bonato e i testi di Marco Albino Ferrari, sotto la direzione musicale di Giovanni Costantini e armonizzati grazie al lavoro registico di Andrea Brunello, raccontano la morte e la rinascita dell’Avez del Prinzep, il grande abete bianco degli altipiani cimbri schiantatosi nel 2017 a causa di un forte vento. Giovedì 4 luglio alle 21.30 la storia di questo gigante verde risuonerà grazie agli strumenti – due violini, una viola e un violoncello – creati dalle mani esperte dal liutaio Gianmaria Stelzer, realizzati proprio con il cuore dell’Avez del Prinzep.

Diverso dai soliti canoni del teatro di narrazione musicato, lo spettacolo ANIMA debutta al MUSE esplorando nuovi linguaggi in una coinvolgente collaborazione tra musiciste/i, il narratore e il pubblico che, come spiegano gli ideatori “non deve e non può essere passivo perché le vicende dell’Avez del Prinzep toccano tutti noi ancora oggi: l’Avez è parte di noi e rappresenta la nostra storia collettiva, la nostra anima collettiva”.

In scena, due maestri nel loro genere – lo scrittore Marco Albino Ferrari e il musicista Giovanni Bonato – che, legati dalla feroce passione per la montagna e per la natura, hanno composto la partitura che poi è stata armonizzata dal lavoro registico di Andrea Brunello di Arditodesìo.

I veri protagonisti dello spettacolo sono, però, altri: l’albero e il quartetto d’archi che ha generato e che gli dà ora voce.

In scena

Quartetto ANIMA*:

Elisa Cecchini, violino I

Marianna Vidale, violino II

Leila Cattani, viola

Carolina Talamo, violoncello

Stefano Rossi, corno delle Alpi

Tiziano Gonella, percussioni Marco Albino Ferrari, voce narrante

Giovanni Costantini, concertazione e direzione musicale

*il Quartetto ANIMA suona gli strumenti realizzati da Gianmaria Stelzer col legno dell’Avez del Prinzep Regia di Andrea Brunello

Testi originali di Marco Albino Ferrari

Musiche originali di Giovanni Bonato

Una produzione di Arditodesìo

Da un’idea e con la direzione artistica di Giovanni Costantini

***

Il progetto ANIMA racconta il percorso intrapreso per la realizzazione di un quartetto d’archi con tavole armoniche e anima in abete bianco dell’Avez del Prinzep, il più longevo d’Europa. Schiantato nel 2017 a circa 250 anni di vita e 52 metri di altezza, era situato nel Comune di Lavarone, negli Altipiani Cimbri.