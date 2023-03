MUSE – MUSEO SCIENZE * TRENTO * “ARDUINO DAY 2023”: « CO-PROGETTARE TECNOLOGIE PER CONTRASTARE LA CRISI IDRICA »

11.49 - lunedì 13 marzo 2023

In occasione dell’Arduino Day 2023, MUSE FabLab, FabLab UniTrento, Trentino Sviluppo e Fondazione Hub Innovazione Trentino organizzano per sabato 25 marzo, dalle 10 alle 18, un “Co-creation Hackathon”, giornata di co-progettazione per la fabbricazione di sistemi innovativi per la riduzione del consumo d’acqua. La crisi idrica sarà infatti al centro della sfida tecnologica che vedrà coinvolti diversi team.

Il 25 marzo, in tutto il mondo, si festeggia l’Arduino Day, l’evento promosso dalla comunità globale di Arduino, la più famosa scheda di “prototipazione” elettronica open source. L’edizione trentina, quest’anno, proporrà un “Co-creation Hackathon”, maratona a colpi di soluzioni tecnologiche per fronteggiare la crisi idrica, promossa dal progetto europeo H2o2o iPRODUCE.

Durante l’evento, che prenderà il via al MUSE alle 10, le partecipanti e i partecipanti, suddivisi in team e muniti di un kit di sviluppo elettronico e meccanico, lavoreranno per rispondere alla seguente sfida: sviluppare soluzioni hardware e software per la progettazione di un sistema d’irrigazione che possa ridurre al minimo il consumo d’acqua.

Tutto questo sfruttando una piattaforma che mette a disposizione strumenti software di Open Innovation (design generativo e design thinking), strumenti digitali innovativi (marketplace, matchmaking) e strumenti basati su realtà virtuale e aumentata che consentono collaborazioni agili sincrone e asincrone, app per il coinvolgimento delle community, Smart Contracts per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e strumenti di formazione interattiva.

Come sottolinea Gianluca Lopez, referente del MUSE FabLab, l’officina di innovazione digitale del museo: “Imparare a programmare e a utilizzare strumenti tecnologici può essere un valido modo per alimentare Il pensiero computazionale. I FabLab offrono l’opportunità di acquisire competenze tecniche e trasversali fin dalla prima infanzia. Utilizzando stampanti 3D, macchine a controllo numerico e software CAD, è possibile imparare a risolvere problemi in modo logico e sistematico, sviluppare la creatività, la curiosità e la collaborazione e immaginare un futuro sempre più tecnologico e innovativo”.

All’iniziativa possono partecipare tutte le persone interessate, previa iscrizione al seguente link. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 marzo 2023.

Evento promosso da: MUSE FabLab, FabLab UniTrento, Trentino Sviluppo e Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT).

IL PROGRAMMA

ore 10.00 – Saluti istituzionali

ore 10.10 – Presentazione progetto iProduce e piattaforma OPIS

ore 10.30 – Presentazione hackathon

ore 10.45 – Testimonianza startup TBD

ore 11.00 – Hackathon e iscrizione al marketplace OPIS

ore 11.45 – Valutazione piattaforma OPIS – sessione parallela

ore 12.30 – Flying lunch

ore 14.00 – Consultation workshop ambassadors – sessione parallela

ore 15.00 – Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro

ore 16.30 – Valutazione della piattaforma OPIS

ore 16.30 – Valutazione dei lavori (sessione privata con giuria)

ore 17.00 – Designazione team vincitori e premiazione