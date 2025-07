MOVIMENTO “INDIPENDENZA” * COORDINAMENTO REGIONALE TN-AA: «GAZEBO A TRENTO SABATO 26/7, LE PROPOSTE PER COMBATTERE IL DECADIMENTO SOCIALE ED ECONOMICO»

13.19 - giovedì 24 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sabato 19 luglio il coordinamento del Trentino Alto Adige di Indipendenza, ha presentato pubblicamente delle sue proposte per combattere il decadimento sociale ed economico che anche nella nostra regione è concretamente percepibile.

Al gazebo posto all’incrocio fra via Oss Mazzurana e via Oriola hanno partecipato numerosi attivisti che hanno potuto dialogare con molti interessati e curiosi. Sabato 26 luglio, dalle ore 10.00 alle 12.00 ripeteremo l’esperienza in piazza Pasi, sempre nel centro storico di Trento, per promuovere ulteriormente la nostra presenza ed incontrare i trentini. Siete tutti cortesemente invitati.

Raimondo Frau Coordinamento regionale Trentino Alto Adige