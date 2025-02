MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA * TRE CIME DI LAVAREDO – LETTERA A SINDACO DI AURONZO: «LA FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO, GUIDA IMPARZIALE PER UNA SFIDA DI VALORE INTERNAZIONALE»

Lettera aperta di Mountain Wilderness Italia al Sindaco di Auronzo. Tre Cime di Lavaredo

Egregio signor Sindaco,

la forma di comunicazione della lettera aperta da parte della nostra associazione è un segnale della volontà di aprire e mantenere un confronto, mai ideologico, invece concreto, su una situazione che da quarant’anni chiediamo di risolvere. In modo netto come Lei auspica, basta auto private alle Tre Cime di Lavaredo.

Lei afferma sulla stampa di essere rimasto “basito” dal nostro NO alla proposta di accesso con Funivia alle Tre Cime di Lavaredo. Ci accusa di ideologismo, la stessa accusa che noi potremmo rivolgere a quanti, ancora oggi, intendono continuare a infrastrutturare le alte quote, questa sì un’ideologia che ha contraddistinto 60 anni di feroce assalto alle montagne. Comunque, essere ricchi di una ideologia lo riteniamo fondamentale, anche se la nostra ideologia, cioè avere delle idee e coltivare valori, al momento è in opposizione alla Sua.

Ci accusa poi di aver quasi falsato i dati sugli accessi alle Tre Cime, Lei ha scelto di indicare un accesso medio valutato storicamente sulle 4000 presenze pur nella consapevolezza che gli accessi alle Tre Cime non provengono solo dall’area del lago di Misurina, ma anche dall’Alto Adige – Südtirol arrivando, troppo spesso, per lungo periodo in prossimità delle cifre da noi indicate, 13-14 mila persone al giorno.

Ci accusa anche di sostenere solo dei NO. Lei ci conosce, è cosciente di come nel corso degli anni, anche verso autorevoli rappresentanti dell’amministrazione da Lei guidata, noi abbiamo cercato il confronto. Partendo dai no diverse volte, ma disponibili a carte aperte e in piena trasparenza a discutere di proposte concrete.

Del resto, a differenza di quanto Lei sostiene nei nostri confronti, non c’è traccia di nostri NO sui temi del fotovoltaico o di piccoli lavori di ristrutturazione, anzi. Certo, un NO lo manteniamo forte, basta consumo di suolo libero e di paesaggi intonsi. Invece sosteniamo un deciso SI al rispetto delle leggi regionali e nazionali, un deciso SI ai vincoli presenti sui territori, vincoli che ci permettono di conservare biodiversità, magari anche potenziandola creando lavoro.

Riguardo il tema degli accessi alle Tre Cime di Lavaredo, come a Misurina e Monte Piana, condividiamo il Suo percorso tendente a liberare questi monumenti di valore internazionale, o ricchi di valori etici e storici come l’area della Grande Guerra a Monte Piana, dall’invasione delle auto e dei mezzi a motore. Come costruire un percorso tanto impegnativo perché appesantito da conflitti? Conflitto fra economia e salvaguardia del bene internazionale, conflitto fra enti territoriali, comuni altoatesini e comuni del bellunese, conflitto fra sensibilità diverse, necessità di garantire comunque a Auronzo e comuni limitrofi misure di compensazione economica che permettano di strutturare su lungo periodo IL lavoro? Noi una proposta l’avanziamo.