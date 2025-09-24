MORANDUZZO (LEGA) * TRENTO – RIQUALIFICAZIONE AREA: «IL PIAZZALE DELLE AUTOCORRIERE DOVREBBE DIVENTARE UN PARCHEGGIO, PER ALLEGGERIREBBE LA PRESSIONE SUL TRAFFICO»

18.35 - mercoledì 24 settembre 2025

La Lega di Trento ha una priorità: il piazzale delle autocorriere dovrebbe diventare un parcheggio. La nostra posizione è chiara: il piazzale delle autocorriere, una volta liberato, dovrebbe diventare un parcheggio. La città ha un problema reale e urgente da risolvere: la mancanza di posti auto, e non possiamo permetterci di ignorarlo con progetti che non affrontano questa criticità”. Con queste parole, il capogruppo della Lega, Devid Moranduzzo, interviene nel dibattito sulla riqualificazione di un’area strategica per il futuro del capoluogo.

​Il dibattito dovrebbe avvenire in Consiglio comunale, dove ogni forza politica ha il diritto e il dovere di esprimere la propria posizione, confrontandosi apertamente per trovare la soluzione migliore per l’intera comunità. Questo approccio garantisce trasparenza e partecipazione, elementi essenziali per una scelta di tale portata.

​“Un nuovo parcheggio di attestamento in quell’area strategica alleggerirebbe la pressione sul traffico e renderebbe la città più vivibile e accessibile”, prosegue Moranduzzo. “È una soluzione che offre benefici tangibili e immediati, risolvendo una criticità sentita da residenti, pendolari e commercianti, che ogni giorno affrontano la difficoltà di trovare un posto auto in centro e nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria.”

​E’ importante che la decisione sia condivisa e che metta al primo posto le reali necessità dei cittadini. “La nostra priorità è che il piazzale dovrebbe diventare un parcheggio, una scelta che riteniamo indispensabile per il bene della città e su cui chiediamo che l’amministrazione apra un confronto onesto e costruttivo con l’opposizione”.

Devid Moranduzzo

Capogruppo della Lega