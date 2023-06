MORANDUZZO (LEGA) * MOVIDA TRENTO: « IL SINDACO IANESELLI SEMBRA NON AVERE ALCUNA RISPOSTA EFFICACE AL PROBLEMA, NONOSTANTE LE CONTINUE PROMESSE »

18.04 - domenica 11 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Massima solidarietà nei confronti delle associazioni di categoria sul tema della movida a Trento perché vittime di una situazione nei fatti di immobilismo da parte dell’amministrazione comunale. È infatti mancato quell’accordo tra studenti, esercenti, associazioni di categoria e popolazione che doveva essere già individuato da Ianeselli.

Nonostante le continue promesse di trovare soluzioni, il Sindaco di Trento sembra non avere alcuna risposta efficace al problema della movida a Trento, lasciando i cittadini in balìa di una situazione che ormai è diventata insostenibile.

L’utilizzo di strumenti propagandistici di cui un emblema è stata la nomina del Sindaco della notte, emblema di un Ianeselli di lotta ma poco di governo, e il cosiddetto sviluppo e convivenza dei soggetti coinvolti sembra non essere sufficiente a risolvere il problema.

Chiediamo quindi direttamente al Sindaco di assumere seriamente le proprie responsabilità e di trovare finalmente soluzioni efficaci per garantire un’adeguata pace delle nostre strade durante e dopo le notti di festa.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo