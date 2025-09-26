MORANDUZZO (LEGA) * MONDIALI DI CICLISMO 2031: «ANCHE LA CITTÀ DI TRENTO OSPITERÀ ALCUNE GARE, MA È LA PROVINCIA AD AVERE PORTATO A CASA IL RISULTATO»

11.29 - venerdì 26 settembre 2025

La Provincia autonoma di Trento ha ottenuto un nuovo, straordinario risultato: i Super Mondiali di ciclismo su strada del 2031 si terranno sul nostro territorio. L’ufficialità è arrivata ieri in tardo pomeriggio dall’Unione Ciclistica Internazionale, a coronamento di un lavoro intenso e di una candidatura portata avanti con grande convinzione.

Nei giorni scorsi il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, insieme ai dirigenti e allo staff tecnico, si è recato in Ruanda per presentare il progetto e sostenere la candidatura trentina. La scelta dell’UCI premia la solidità della proposta e conferma la capacità organizzativa che il Trentino ha dimostrato in più occasioni, a partire dalla partita delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, per le quali il nostro territorio ospiterà numerose gare.

L’aggiudicazione dei Mondiali 2031 non è frutto del caso, ma il risultato di una strategia precisa: investire su grandi eventi sportivi di richiamo internazionale, che generano benefici per l’economia, per il turismo e per l’immagine della nostra Provincia. L’assegnazione rappresenta anche un riconoscimento al sistema Trentino nel suo complesso, che sa lavorare in squadra e presentarsi motivato nelle sfide globali. I Mondiali sono un impegno importante che conferma come la Provincia autonoma creda nello sport non solo come spettacolo, ma come strumento di crescita sociale, culturale ed economica.

Anche alla città di Trento spetterà l’onore di ospitare alcune competizioni, ma è la Provincia, con i suoi enti e con i rapporti istituzionali costruiti negli anni, ad aver portato a casa il risultato. Dispiace che, da parte di cariche istituzionali si sia scelto invece di correre ad annunciare e a gioire pubblicamente ancora prima dell’ufficialità della notizia, superando i canali istituzionali e i tempi previsti.

Un comportamento che rischiava di sminuire la correttezza dei rapporti con gli organizzatori internazionali e di trasformare un successo collettivo in un’occasione di visibilità personale. Il rispetto delle regole e delle procedure ufficiali è fondamentale, soprattutto quando si rappresenta una comunità intera. Il Trentino ha vinto una sfida che rafforza ulteriormente il suo ruolo nel panorama sportivo internazionale. È un orgoglio per tutti noi e una responsabilità che porteremo avanti con serietà e con la capacità organizzativa che da sempre ci contraddistingue.

Capogruppo della Lega Comune di Trento e Segretario Sezione

Devid Moranduzzo