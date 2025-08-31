MORANDUZZO (LEGA) * FUNIVIA DEL BONDONE: «VISIONE STRATEGICA PER IL FUTURO DI TRENTO, OPERA FONDAMENTALE PER LA CITTÀ»

10.50 - domenica 31 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

La Lega riafferma con forza la sua posizione a favore del progetto della funivia del Monte Bondone, riconoscendo in quest’opera un elemento strategico e fondamentale per il futuro del capoluogo e del suo intero territorio montano.

Dopo anni di discussioni e attese, la Lega esprime il proprio apprezzamento per il buon lavoro svolto dalla Provincia di Trento, in stretta collaborazione con il Comune, che ha saputo portare avanti con convinzione questo progetto. La sua azione decisa ha permesso di avviare finalmente la realizzazione di un’infrastruttura di cui si discuteva da tempo.

In risposta alle recenti critiche e dubbi sollevati da chi, anche in campagna elettorale, ribadiva la contrarietà alla realizzazione della funivia, la Lega sottolinea la propria visione basata su fatti e analisi tecniche. L’opera è concepita come un’unica infrastruttura di collegamento tra la città e la montagna. La valutazione ambientale tiene conto della totalità del progetto.

Non è da considerarsi unicamente un servizio di trasporto pubblico locale, ma un’infrastruttura di mobilità sostenibile con l’obiettivo di connettere il centro cittadino con il Monte Bondone, riducendo il traffico veicolare e il suo impatto. I costi del progetto, pari a 88 milioni di euro, rappresentano un investimento essenziale per il futuro di Trento. Le analisi costi-benefici dimostrano che l’opera porterà benefici a lungo termine in termini di attrattività turistica e crescita economica.

Noi della Lega condividiamo questo progetto, considerato un elemento chiave per lo sviluppo e la prosperità del nostro territorio. Siamo convinti che la funivia sia una scelta coraggiosa e lungimirante, che porterà benefici tangibili per l’intera comunità e potrà solo portare dei miglioramenti.

Devid Moranduzzo consigliere comunale e capogruppo della Lega Salvini Premier