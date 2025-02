MORANDUZZO E BROSA (LEGA TRENTINO) * MOSCHEA: «AGGRESSIONE TRA GRUPPI DI ADERENTI AL CENTRO ISLAMICO, ENNESIMO DEGRADO IN CITTÀ»

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Lega cittadina si solleva ancora una volta in seguito ad un evento di violenza collegato alla presenza delle “associazioni islamiche” dove si celano vere e proprie moschee non autorizzate.

“Gli abitanti di via delle Ghiaie stamane ci hanno allertati per un ennesimo fatto increscioso avvenuto sulla pubblica via – dichiara Devid Moranduzzo, già consigliere provinciale e oggi segretario Lega della città di Trento – a quanto pare, fuori dalla sede dell’associazione islamica locale è avvenuta un’aggressione tra gruppi di aderenti al centro islamico, sotto gli occhi di tutti.”

Secondo le descrizioni da parte dei cittadini residenti nella zona, un gruppo di frequentatori del centro islamico, forse a causa della presenza delle biciclette utilizzate da alcuni per distribuire volantini, hanno aggredito altri frequentatori con armi improvvisate, incluso un cric per le autovetture.

“Sinora ci eravamo occupati della zona di Trento Nord – interviene Gianni Festini Brosa, già consigliere comunale e oggi responsabile organizzativo provinciale Lega – tuttavia non è la prima volta che fatti del genere iniziano ad accadere anche nell’area di Trento Sud, non solo in questa via ma anche nei parchi limitrofi.”

“Abbiamo più volte portato l’attenzione delle forze dell’ordine su questi episodi collegati alla presenza dei centri islamici – ribadiscono i leghisti – e ci auguriamo che il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza possa promuovere azioni risolutive per questi atti incresciosi”.

Vogliamo ricordare che da molti anni la Lega è promotrice dei Gruppi di vicinato e che si sta adoperando per la diffusione della buona pratica territoriale del Controllo del Vicinato nei vari quartieri della città.

La sezione Lega di Trento nei prossimi giorni farà inoltre partire una raccolta firme aperta alla popolazione di Trento per chiedere un maggiore impegno dell’amministrazione comunale per il presidio e la sicurezza dei vari quartieri cittadini.

Devid Moranduzzo – segretario Lega Trento

Gianni Festini Brosa – responsabile organizzativo provinciale Lega