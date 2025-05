MORANDUZZO (CONSIGLIO COMUNE TRENTO – LEGA) * POST ELEZIONE, “ CENTRO-SINISTRA IN CRISI, LA CITTÀ OSTAGGIO DELLE LORO DIVISIONI”

07.41 - domenica 11 maggio 2025

Centro-sinistra in crisi: la città ostaggio delle loro divisioni. “La recente crisi interna al centro-sinistra mette seriamente a rischio il futuro della nostra città. Mentre i cittadini si aspettano soluzioni concrete ai loro problemi, assistiamo a un indecoroso spettacolo di lotte intestine per le poltrone.

È inaccettabile che le priorità della maggioranza siano così distanti dalle reali esigenze della comunità, alle prese con difficoltà economiche e la necessità di rilanciare il tessuto sociale ed economico.

Ci chiediamo come figure di riferimento così divise possano garantire la stabilità e la coerenza necessarie per governare efficacemente nei prossimi cinque anni.

La Lega si impegna a essere un’opposizione seria e propositiva, denunciando questo immobilismo e lavorando per presentare alternative concrete per il bene della città. I cittadini meritano un governo unito e concentrato sul loro benessere, non su logiche di potere.”

*

Devid Moranduzzo

Segretario di sezione e

Consigliere Comunale della Lega