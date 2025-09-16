MIT – MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI * OLIMPIADI: «IN VAL DI FIEMME IL “FIS NORDIC SUMMER FESTIVAL” DAL 18 AL 21/9, BANCO DI PROVA PER GLI IMPIANTI TRENTINI»

08.43 - martedì 16 settembre 2025

Da giovedì a domenica la Val di Fiemme ospita il FIS Nordic Summer Festival, un banco di prova per i nuovi impianti sportivi trentini in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Le infrastrutture sono pronte: un fitto programma di 18 gare vedrà sfidarsi oltre 300 atleti da più di 20 nazioni, nelle tre discipline olimpiche di salto speciale, combinata nordica e skiroll.

Il nuovo stadio del salto di Predazzo, inaugurato di recente, ospiterà le prove di salto e combinata, mentre le gare di skiroll valide come finali di Coppa del Mondo FIS si terranno presso il centro di Ziano di Fiemme. Le competizioni si articoleranno nell’arco della giornata: al mattino e nel primo pomeriggio le qualifiche e lo sci di fondo estivo, nel tardo pomeriggio le spettacolari gare di salto speciale.

Un test event olimpico non è una semplice manifestazione sportiva: rappresenta la verifica di impianti, logistica e organizzazione in condizioni reali di gara. È in queste giornate che si valutano, tra gli altri, il funzionamento delle strutture, la tenuta delle competizioni, la sicurezza, i servizi agli atleti e l’efficienza complessiva del sistema, così da arrivare all’appuntamento olimpico con impianti rodati e un’organizzazione a pieno regime.

Il completamento delle opere consente quindi di offrire al pubblico non solo competizioni di altissimo livello, ma anche un’anteprima tangibile della macchina olimpica già in movimento. Un traguardo che conferma la serietà dell’impegno del MIT e di SIMICO nel garantire impianti pronti, efficienti e all’altezza di Giochi indimenticabili.