Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

MIT * LINEA BRENNERO–TRENTO: MINISTRO SALVINI: «SUBITO VERIFICHE APPROFONDITE»

12.24 - mercoledì 20 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
LINEA BRENNERO–TRENTO, SALVINI:”SUBITO VERIFICHE APPROFONDITE”

A seguito dell’urto tra due treni avvenuto tra Mezzocorona e Trento, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto che siano avviate con urgenza verifiche approfondite per chiarire dinamiche e responsabilità dell’accaduto.

Lo rende noto il Mit in un comunicato.

 

