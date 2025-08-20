MIT * LINEA BRENNERO–TRENTO: MINISTRO SALVINI: «SUBITO VERIFICHE APPROFONDITE»

12.24 - mercoledì 20 agosto 2025

LINEA BRENNERO–TRENTO, SALVINI:”SUBITO VERIFICHE APPROFONDITE”

A seguito dell’urto tra due treni avvenuto tra Mezzocorona e Trento, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto che siano avviate con urgenza verifiche approfondite per chiarire dinamiche e responsabilità dell’accaduto.

Lo rende noto il Mit in un comunicato.