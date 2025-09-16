MISS ITALIA 2025 * PREMIAZIONI: «LA ROVERETANA CHIARA CENCI TRIONFA CON DUE FASCE NAZIONALI, LA CORONA VA A KATIA BUCHICCHIO»

16.26 - martedì 16 settembre 2025

Miss Italia 2025: Chiara Cenci trionfa con due fasce nazionali. La corona va a Katia Buchicchio.

Si è svolta lunedì 15 settembre, a Porto San Giorgio, la serata finale del Concorso Miss Italia, che ha incoronato la nuova reginetta di bellezza nazionale. L’evento, trasmesso in diretta su RaiPlay, presentato da Nunzia De Girolamo, ha visto protagoniste 40 finaliste, selezionate tra oltre 220 candidate provenienti da tutta Italia.

Il Trentino-Alto Adige si è presentato alla fase delle pre finali nazionali con 10 concorrenti, selezionate durante le finali regionali svoltesi nelle località di Andalo, Fiera di Primiero, Folgaria e Cogolo di Peio. Un percorso intenso, fatto di shooting fotografici, incontri istituzionali e confronti con la giuria, ha portato tre ragazze trentine tra le 40 finaliste: Chiara Cenci, di Rovereto eletta Miss Trentino-Alto Adige, Kora Libardi, di Levico Terme eletta Miss Cinema e Sofia Todeschi, di Civezzano eletta Miss Rocchetta.

Particolarmente brillante il risultato di Chiara Cenci, che si è aggiudicata due delle fasce nazionali più prestigiose, ovvero Miss Cinema Italia e Miss Rocchetta Italia. Diciannovenne di Rovereto, originaria di Borgo Valsugana, Chiara studia ingegneria informatica ed è anche arbitro di calcio. La sua bellezza naturale, accompagnata da un sorriso spontaneo e da una notevole sicurezza, ha saputo conquistare la giuria tecnica.

Le tre rappresentanti del Trentino-Alto Adige hanno partecipato alla serata televisiva sfilando in passerella con eleganza, indossando raffinati abiti firmati dallo stilista Ermanno Scervino.

A trionfare su tutte, e ad aggiudicarsi il titolo di Miss Italia 2025, è stata la lucana Katia Buchicchio, 18 anni, studentessa di odontoiatria, scelta dalla giuria presieduta da Francesca Pascale. Tra i giurati anche personalità note come Alba Parietti, Rossella Era, Maurizio Casagrande e Bianca Luna Santoro.

La serata, che ha segnato il ritorno del concorso sulla Rai dopo anni di assenza, è stata un vero e proprio show che ha saputo unire bellezza e talento, dando spazio a performance artistiche di danza, canto, recitazione e moda.

Sonia Leonardi, organizzatrice regionale per il Trentino-Alto Adige, ha espresso grande soddisfazione per l’importante successo ottenuto con la conquista di due fasce nazionali:

“È un risultato che premia l’impegno e la preparazione della nostra squadra, dimostrando come determinazione, grinta e costanza siano gli ingredienti vincenti per raggiungere traguardi ambiziosi.” Chiara, fin dall’inizio, si è mostrata entusiasta e collaborativa, accogliendo con serietà i nostri consigli e lavorando con l’obiettivo chiaro di ottenere il massimo. Ha saputo unire la sua naturale bellezza a una forte personalità, qualità imprescindibili per chi desidera costruirsi un futuro nel mondo artistico.

Anche Kora e Sofia si sono distinte per eleganza, portamento e presenza scenica, e siamo certi che anche per loro si apriranno presto interessanti opportunità nel panorama dello spettacolo e della moda.