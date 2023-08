MIRKO CIGALOTTI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « MI CANDIDO PER SOSTENERE SERGIO DIVINA, VOGLIO SOSTENERE IL MIO TERRITORIO DELL’ALTO GARDA »

05.02 - martedì 22 agosto 2023

Per redazione Opinione. Sono Mirko Cigalotti e invio il mio profilo un candidato dell’Alto Garda. Ho conosciuto Sergio Divina che è venuto a trovarmi insieme a Gabriella Maffioletti. Abbiamo parlato anche dell’Alto Garda.

Mi sono chiesto se mi sentivo pronto a prendermi delle responsabilità e restituire al mio territorio, l’Alto Garda, ciò che mi è stato dato in tutti questi anni di lavoro, di famiglia, di interessi. Per questo e molto altro ho fatto una campagna elettorale comunale nel 2020.

Ho sentito che questa discesa in campo di Sergio non è una corsa in solitaria ma una partita in cui l’interesse del singolo coincide con l’interesse della squadra. Un’Alleanza insomma. Un’Alleanza per il Trentino. Mi sono risposto che sì, voglio esserci anch’io!

Di formazione tecnico scientifica, dopo gli studi entro subito nel tessuto sociale e culturale del mio territorio di nascita e di residenza: l’Alto Garda. Un bacino di quasi 55.000 abitanti tutti in provincia di Trento e che, come tutti i Trentini, sono attaccati alle loro identità ma uniti da un’unica struttura, la Comunità Alto Garda e Ledro.

Dopo aver lavorato nel turismo che sappiamo bene costituisce il fattore economico più importante della provincia, mi formo nel settore immobiliare in cui tengo corsi da coach, e frequento altrettanti da studente, che mi portano a sviluppare l’idea di impresa e di management.

Inizio quindi la mia esperienza professionale da imprenditore e vivo come tale tutte le gioie, le soddisfazioni che mi hanno portato fino a dove sono ora.

Padre di una splendida bambina di quattro anni e marito di una rivana di adozione ma Belga di origine, ho la fortuna di potermi dedicare anche alla mia passione che è lo sport in cui raggiungo risultati importanti sia a livello agonistico che dirigenziale.

Sono surfista e pratico gli sport acquatici che il nostro lago offre oltre alla passione per la bicicletta dove oltre a praticare mountainbike e corsa ho anche una qualifica internazionale per direzione di corse ciclistiche e di paralimpico dove mi occupo di dirigere e organizzare.

Sono presidente di Comitato di gestione della scuola della prima infanzia Giardino d’Infanzia che seguo con passione anche perché mia figlia è nella stessa scuola.

Ho quindi una conoscenza del territorio in cui vivo e che vorrei per tutti fosse un territorio sicuro, attrattivo da un punto di vista dei servizi, identitario (perché questa è sempre stata la sua forza) ed anche che diventasse un nucleo formativo multidisciplinare.

*

Mirko Cigalotti

Alto Garda trentino