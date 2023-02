“MESSA IN MUSICA” E ARCIDIOCESI TRENTO * “MISSA SANCTI VIGILII“: « CATTEDRALE RESTAURATA, CANTI CON ORCHESTRA E CORI (3/3 – 20.30)» (PDF LIBRETTO DI SALA)

18.14 - martedì 21 febbraio 2023

Ho il piacere di manifestare tutta la mia gratitudine e la mia soddisfazione per veder coronato un progetto di collaborazione con l’Associazione Messa in Musica di Bologna che fa risuonare sotto le volte della nostra Cattedrale, rinnovata dal recente restauro, le note di una partitura composta in onore di San Vigilio. Egli, attraverso il ministero e il martirio dei suoi collaboratori, i santi Sisinio, Martirio e Alessandro, ha portato la buona notizia di un Dio che nella straordinaria umanità di Gesù di Nazaret restituisce alla nostra vita uno sguardo perennemente rinnovato nel segno della speranza e della bellezza. Ancora oggi, anche ammirando tanta magnificenza nell’architettura e nelle opere custodite nel nostro Duomo e nella musica che ci accompagna in questa serata, possiamo gustare la generosità di quanti, nella storia della nostra Chiesa hanno voluto tramandare i valori della bellezza nell’arte come riflesso della bellezza di Dio e del suo amore per l’uomo. Che queste note possano spronarci a farci ancora testimoni dell’incanto di Dio.

* Lauro Tisi Arcivescovo di Trento

///

Commissionare musica sacra oggi, in particolare una Messa da eseguirsi durante la liturgia, è una sfida di non poco conto. Per l’Associazione Messa in Musica è stata la logica e semplice conseguenza di un percorso intrapreso fin dalla fondazione. L’Associazione ha infatti fra i suoi principali obiettivi quello di estendere la ricerca musicale a nuove commissioni, per creare un patrimonio di opere contemporanee che possa costituire un unicum nel panorama musicale. Crediamo fermamente che la musica sacra, più di ogni altra, racchiuda nelle sue note una forza espressiva e potente che conduce al sublime, commuove gli animi e avvicina al divino.

Dalla rassegna Avvento in Musica, che in nove anni ha portato all’ascolto più di trenta opere composte per accompagnare la preghiera, nasce la Messa che offriamo oggi alla città di Trento nella sua cattedrale, tornata finalmente all’antico splendore. Dove, se non qui, aveva senso dare vita a una esecuzione che attraversa il tempo per trovare nella contemporaneità delle note del Maestro Taralli e delle parole del poeta Loperfido lo spirito di una tradizione antica? Missa Sancti Vigilii è la seconda tappa di un percorso iniziato a Bologna nel novembre 2021 con l’esecuzione di Cantus Bononiae nella cattedrale di San Petronio. Le storie di queste due città, ponti tra culture ed entrambe sedi del Concilio, si incrociano e si integrano, grazie anche al titanico lavoro di documentazione che ne seguì. Da Bologna a Trento la nostra messa trasporta dunque la propria capacità di coinvolgere e unire diverse e molteplici sensibilità. Un ringraziamento di cuore va a tutti coloro che hanno creduto e contribuito alla costruzione di questo progetto, che non è un traguardo, bensì un punto di partenza ben saldo in una tradizione che guarda lontano.

*

Annalisa Lubich

Presidente Associazione Culturale Messa in Musica