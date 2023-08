MERCURIO SOCIETÀ COOPERATIVA * “UPLOADSOUNDS“: « 15 ANNI E 405 PAROLE IN MOSTRA, SEDICI AFFISSIONI SUL TERRITORIO PAT (31/8 – 11/9) »

17.43 - lunedì 28 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con l’edizione 2023, partita lo scorso aprile con l’apertura delle iscrizioni al suo tradizionale contest, UploadSounds ha compiuto 15 anni. Un traguardo importante, che la piattaforma musicale dell’Euregio, da sempre attiva nella valorizzazione dei giovani talenti di Trentino, Alto Adige e Tirolo, ha deciso di celebrare con una mostra diffusa su tutto il territorio della provincia di Trento.

A partire dal 31 agosto all’11 settembre, infatti, in diversi angoli del Trentino, da Trento a Rovereto, passando per Riva del Garda ed Ala, fino a Cles, Malè e Predazzo, sarà possibile trovare sedici grandi affissioni che compongono “UploadSounds. 15 anni e 405 parole in mostra”. Questo il titolo scelto per l’esposizione, che ripercorre i 15 anni di UploadSounds attraverso una serie di poster, realizzati graficamente da Matteo Jamunno, e raffiguranti i più significativi estratti dai testi di alcune delle canzoni finaliste al concorso oppure frutto di percorsi particolarmente rilevanti come l’Upload School Production, dedicata ai giovani under 21. Testi che parlano di amore, sofferenza, impegno sociale, emozioni, speranza: sentimenti universali in grado di trasmettere ciò che sono stati questi 15 anni di UploadSounds, attraversati da generazioni e stili musicali diversi, in un caleidoscopio di parole e lingue diverse, capace di rappresentare in modo ideale le migliaia di artisti che hanno partecipato negli anni al concorso euroregionale, mettendo in gioco il proprio talento e la propria ricerca artistica, oltre alla volontà di lasciare un segno nell’etere.

Tra gli artisti coinvolti, provenienti da tutti e tre i territori dell’Euregio, band e artisti affermati come i Rebel Rootz, Dodicianni, Candirù o Noirêve, gruppi storici della scena trentina come i Bob and the Apple e i Mondo Frowno, ma anche giovanissimi talenti come Marion Moroder, Degrado da Radici e Bianca, o le rivelazioni delle ultime due edizioni del contest, il bolzanino Saad Cobolt, vincitore nel 2022, e i tirolesi Jesse, trionfatori l’anno precedente.

L’esposizione è curata da Alessandra Benacchio, Serena Bressan e Carla Esperanza Tommasini per Mercurio Società Cooperativa, con la preziosa collaborazione di Laura Marongiu e Sara Sciortino della cooperativa Leit Motiv, che in passato ha gestito il contest, e dell’associazione Sanbaradio che ha creato la playlist dei brani scelti, raggiungibile attraverso il semplice QRcode presente su ogni poster, che rimanda al sito uploadsounds.eu, dove è possibile ascoltare tutte le canzoni “in mostra”.

Inoltre, per tutto il periodo di apertura della mostra, tutti coloro che pubblicheranno sui propri profili social, Facebook e Instagram, le fotografie di almeno tre poster della mostra taggando la pagina di UploadSounds, vinceranno un gadget che potranno ritirare in seguito ad una delle date dell’Upload on Tour.

Nel frattempo, proseguono con un ottimo ritmo le iscrizioni al contest di UploadSounds 2023, che anche quest’anno mette in palio una serie di ricchi premi da destinare alla crescita musicale e professionale dei vincitori. Per partecipare basta avere meno di 36 anni, essere residenti nelle tre province dell’Euregio, Trentino, Alto Adige e Land Tirolo, ed iscriversi alla piattaforma di UploadSounds, in forma totalmente gratuita, andando sul portale www.uploadsounds.eu entro e non oltre le 23.59 di domenica 5 novembre 2023, mentre chi volesse avere l’opportunità di essere selezionato per suonare alle date dell’Upload on Tour dovrà iscriversi entro il 22 settembre. I musicisti saranno chiamati a caricare sul sito un proprio brano originale, che sarà valutato da una giuria composta da professionisti del mondo musicale. Due le categorie in gara, quella riservata agli artisti under 21 e quella generale, dedicata ai musicisti nella fascia d’età tra i 22 e i 35 anni, i cui vincitori saranno proclamati dopo una giornata di audizioni finali.

La mostra “UploadSounds. 15 anni e 405 parole in mostra” rientra nel progetto UploadSounds organizzato da Mercurio Società Cooperativa insieme all’Associazione Be It Verein, Die Bäckerei e PMK, con il supporto della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, del Land Tirol, della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, del Comune di Trento – Trento Giovani e del Comune di Rovereto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, e con il patrocinio dell’Euregio.