MEDIOCREDITO TN-AA * ASSEMBLEA – BILANCIO 2024: «375 MILIONI DI FINANZIAMENTI CONCESSI (+23%) / UTILE NETTO A 6 MILIONI / ILARIA VESCOVI ENTRA IN CDA»

15.09 - martedì 29 aprile 2025



Assemblea Mediocredito: approvato il bilancio e nominate le nuove cariche sociali. Oltre 375 milioni di finanziamenti concessi (+23%) e utile netto a 6 milioni di euro. Ilaria Vescovi entra in CdA.

Si è tenuta oggi presso la sede di via Paradisi a Trento l’Assemblea dei Soci di Mediocredito Trentino-Alto Adige. Tra i principali punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e il rinnovo di alcune cariche sociali.

Bilancio 2024 in sintesi: l’esercizio si è chiuso con un utile netto di 6 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. I finanziamenti concessi hanno raggiunto i 375 milioni di euro, con una crescita del 23% rispetto al 2023. Questi risultati testimoniano l’efficacia del modello di business adottato da Mediocredito nel supportare le imprese e nel promuovere lo sviluppo economico locale, anche in un contesto congiunturale sfidante.

In occasione dell’Assemblea, è stata nominata la Dott.ssa Ilaria Vescovi quale nuova componente del Consiglio di Amministrazione, riportando così il Consiglio al numero di 11 amministratori, come previsto dallo Statuto. Imprenditrice trentina con consolidata esperienza in ambito industriale e istituzionale, la Dott.ssa Vescovi ha ricoperto incarichi di vertice, fra cui la Presidenza di Confindustria Trento e del MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, ed è attualmente Presidente di ISA – Istituto Atesino di Sviluppo.

L’Assemblea ha inoltre nominato la Dott.ssa Michaela Messner quale Sindaco supplente del Collegio Sindacale. Commercialista e revisore legale, è partner di primarie realtà di consulenza.