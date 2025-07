MAURIZIO FRESCHI * LICEO PRATI – TRENTO: «RIVENDICO LA PIENA LEGITTIMITÀ AD ESPRIMERE LA POSIZIONE, GIÀ EMERSA ALL’INTERNO DELLA CONSULTA GENITORI»

08.49 - giovedì 24 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Prati: alcuni chiarimenti In riferimento alla lettera inviata al Presidente Fugatti e firmata da alcune centinaia di docenti, insegnanti dell’infanzia e pensionati, oltre al doveroso ringraziamento per avermi attaccato senza nemmeno l’educazione, o la minima correttezza istituzionale, di inviarmene copia, corre l’obbligo di alcune precisazioni. Siedo nel Consiglio dell’Istituzione del Liceo Prati a seguito di regolare elezione democratica, non per nomina discrezionale, esattamente come alcuni tra i firmatari della lettera.

Anche il ruolo di Presidente della Consulta dei Genitori del Liceo Prati è frutto di un’elezione democratica, non certo attribuito per designazione politica. Lo stesso vale per la Presidenza della Consulta Provinciale dei Genitori, alla quale si accede, anche qui per elezione, e non per nomina, solo se si è stati precedentemente eletti alla Presidenza di un singolo istituto.

Ogni cittadino, inoltre, ha diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni politiche, nel rispetto delle leggi dello Stato. Il fatto che la responsabilità del Dipartimento Istruzione di un partito sia ricoperta da una persona che ha incarichi anche in ambito scolastico dovrebbe essere letto come un possibile apporto di competenze alla parte politica, non come una minaccia all’equilibrio istituzionale. Non si tratta quindi di un “groviglio di cariche”, come sostenuto nel documento, ma dell’applicazione coerente del dettato normativo. Qualsiasi accusa di mancata neutralità dovrebbe essere argomentata in modo puntuale e circostanziato: in assenza di elementi concreti, si rischia di cadere nell’insinuazione e nella diffamazione, con le conseguenze legali che ne potrebbero derivare.

Rivendico, quindi, la piena legittimità a esprimere pubblicamente una posizione già emersa all’interno della Consulta dei Genitori del Liceo Prati, regolarmente convocata, nonché comunicata alla Dirigente ben prima delle verifiche e del clamore mediatico successivo, sollevato da altri “paladini” improvvisati. Parlare di “attacco pubblico frontale” o di “azione demolitrice” significa confondere la libertà di espressione, esercitata nell’ambito di un mandato rappresentativo, con l’aggressione o la delegittimazione che, purtroppo, si riscontrano nella stessa lettera. Non c’è stato alcun attacco ma una presa di posizione chiara, motivata, coerente con il proprio ruolo, e basata su fatti, dati e documenti. Va ricordato che la funzione delle Consulte è anche quella di segnalare eventuali criticità, con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia e al miglioramento del benessere e del clima interno dell’istituto.

Questo è esattamente ciò che ho fatto, ma non sono stato il solo; la stessa conferma del disagio vissuto da una parte degli studenti al Liceo Prati è stata espressa pubblicamente, in modo forse ancor più forte e diretto, anche dal Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti; eppure, nessuno, giustamente, si è affrettato ad accusarlo di faziosità o di essersi schierato in difesa dell’assessore. Dobbiamo forse intendere la lettera come uno strumentale e malcelato attacco politico? Si sostiene che la mia posizione politica sarebbe “inaccettabile”, pur riconoscendone la legittimità formale. Ma se una situazione è legittima dal punto di vista formale, definirla “inaccettabile” è un esercizio di arbitrarietà che calpesta il concetto di democrazia.

O la si contesta sul piano normativo oppure la si rispetta, anche quando non coincide con le proprie convinzioni o i propri interessi personali. Inoltre, questa pretesa “neutralità assoluta” viene evocata solo a senso unico. Ricordo, a tal proposito, che la legittimità formale non impedì agli stessi ambienti di pensiero, o a molti degli stessi firmatari, di accettare senza alcuna contestazione pubblica il doppio ruolo, ricoperto da uno dei firmatari stessi, di presidente del Consiglio del Sistema Educativo Provinciale e, contemporaneamente, candidato sindaco alle elezioni comunali di Trento.

Nessuno, in quel caso, si alzò a parlare di “coincidenze politiche inaccettabili”, di “confusione di ruoli” o di “squilibrio istituzionale” poiché formalmente legittimo, proprio come in questo caso. Quando il concetto di legittimità viene invocato selettivamente, solo per colpire chi non condivide la propria narrazione, o non si piega ad essa, non è più una questione di “confusione di ruoli” o di “squilibrio istituzionale” ma di etica, di un uso strumentale del linguaggio in forma non democratica. E questo, sì, mina la credibilità del confronto, il rispetto tra le parti e la legittimità delle contestazioni.

Vale la pena ricordare che ricoprivo già il ruolo di responsabile del Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia ben prima del mio ingresso nel Liceo Prati e nonostante questo, sono stato regolarmente eletto sia Presidente della Consulta dei Genitori del Liceo Prati che Presidente della Consulta Provinciale dei Genitori, con votazioni trasparenti e partecipate, da persone consapevoli della mia collocazione politica. Dunque, se oggi quella stessa appartenenza viene improvvisamente agitata come una colpa o un’ombra di parzialità, la domanda è inevitabile: non era un problema quando si chiedeva alla Consulta di perorare la causa dei cedri o la salvaguardia delle classi, forse più per le cattedre che per gli studenti, ma, curiosamente, lo diventa solo adesso, nel momento in cui non mi sono piegato a una narrazione falsa e autoreferenziale?

Chi sfrutta ruoli e persone finché sono utili, ma li contesta non appena esprimono un pensiero divergente, non rivela solo un problema di concezione della democrazia, ma anche di scarsa coerenza e onestà intellettuale. La rappresentanza non può dipendere dalla subalternità acritica a una sola voce, poiché la democrazia vive del confronto e dell’ascolto; diversamente, si trasforma in un meccanismo di conformismo obbligato, che assomiglia più a un cieco totalitarismo che a un sistema libero e pluralista. Forse, per il prossimo anno scolastico, sarebbe opportuno un ripasso di educazione civica e alla cittadinanza, perché il concetto di “due pesi e due misure” mal si accosta a quello di democrazia.

*

Maurizio Freschi*

Membro Consiglio dell’Istituzione del Liceo Prati Trento e Presidente della Consulta Pat Genitori Liceo Prati