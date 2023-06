MAURIZIO FRESCHI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « MIA POSSIBILE CANDIDATURA, LA DECISIONE NON COMPETE ME VERRÀ PRESA DAGLI ORGANI DI PARTITO »

08.28 - domenica 25 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Alla luce delle notizie in merito ad una mia possibile candidatura corre l’obbligo di alcune precisazioni. Attualmente, oltre al ruolo di vicepresidente del Consiglio del Sistema Educativo Provinciale e presidente della Consulta Provinciale dei Genitori, ho l’incarico di responsabile provinciale del Dipartimento istruzione di Fratelli d’Italia e ringrazio il commissario Alessandro Urzì per la fiducia accordatami.

Questo non comporta in alcun modo, come conseguenza naturale, la candidatura alle prossime elezioni provinciali.

Tale decisione non mi compete poiché e verrà presa a tempo debito dagli organi di partito, risulta pertanto assolutamente prematuro avanzare ipotesi di liste e candidature in questa fase.

Maurizio Freschi