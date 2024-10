MASÈ (LA CIVICA) * TRENTO – AGGRESSIONE A MEDICO S. CHIARA: «BENE LAVORARE PER LA SICUREZZA NEGLI OSPEDALI»

15.56 - martedì 15 ottobre 2024

Bene lavorare per la sicurezza negli ospedali. Ringrazio il Presidente e l’ass. Tonina per i pensieri espressi oggi a seguito dell’aggressione avvenuta ieri sera presso l’ospedale Santa Chiara ad un medico che ha cercato di calmare un paziente in stato di alterazione. Era luglio quando con una interrogazione portavo all’attenzione dell’aula proprio questo problema, auspicando di mettere in atto tutte quelle azioni atte a ridurre al minimo le aggressioni. Ed è proprio questa la linea che sta tracciando la Giunta, perché il personale sanitario in servizio negli ospedali ha il diritto di avere protezione e supporto e non trovarsi esposto al rischio di subire violenza.

cons. Vanessa Masè – La Civica