MASÈ (LA CIVICA) * QUESTION TIME: «TRENTINO, SI PUÒ RENDERE SICURO L’ACCESSO ALLA VAL DI LEDRO?»

15.46 - martedì 4 giugno 2024

Cons. Masè: Si può rendere sicuro l’accesso alla Val di Ledro? Negli ultimi mesi la situazione viabilistica per la Val di Ledro è stata compromessa da vari incidenti di origine naturale destando forti preoccupazioni all’amministrazione locale e disagi alle cittadine e cittadini che vivono in valle.

Proprio per questo motivo la cons. Masè nella seduta odierna del Consiglio Provinciale ha voluto chiedere alla Giunta se ci siano degli studi di interventi per rendere più sicuro l’accesso alla Val di Ledro, per la quale ha un’attenzione particolare, che possano essere valutati ai fini di una loro programmazione.

Il Presidente Fugatti ha voluto rassicurare la consigliera e ringraziare i ledrensi per la pazienza dimostrata confermando che a Mezzolago dopo la frana si è messo in atto un intervento su un ampio tratto, per migliorare la sicurezza di questa direttrice e la struttura sta valutando anche un consolidamento del tunnel del Dom, che però non paralizzi l’intenso traffico da e per la valle.

La cons. Masè si è ritenuta quindi molto soddisfatta della risposta che va proprio nella direzione di quanto auspicato perché, come scritto anche nell’interrogazione, la Val di Ledro merita un interesse particolare vista la morfologia delicata del paesaggio che si è mostrata negli ultimi mesi in tutta la sua fragilità. L’accesso alla valle avviene perlopiù dall’Altogarda, quindi occorre un monitoraggio costante per rassicurare i tanti pendolari che ogni giorno percorrono quella strada. La consigliera ha voluto quindi ringraziare non solo il Presidente ma anche la struttura provinciale interessata nei lavori.

Di seguito il testo completo della question time.

Gli ultimi sei mesi per la Val di Ledro sono stati molto difficoltosi sotto l’aspetto viabilistico. Prima, a novembre 2023, a causa del cedimento di una parte della volta del tunnel del Dom con il crollo di una porzione di 15 metri quadrati di calcestruzzo e conseguente intervento di ripristino e di consolidamento del rivestimento della galleria durato mesi; poi, a febbraio 2024, il crollo di una parte di roccia in località Mezzolago ed infine un nuovo allarme ad aprile 2024, sempre nella galleria del Dom, per la caduta di calcinacci destando quindi forte preoccupazione nella popolazione ledrense. Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere se ci siano degli studi di interventi per rendere più sicuro l’accesso alla Val di Ledro, che merita un’attenzione particolare, che possano essere valutati ai fini di una loro programmazione.