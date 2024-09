MASÈ (LA CIVICA) – QUESTION TIME * RIFIUTI: «DISCARICA DI ZUCLO, QUANDO LA REALIZZAZIONE DEL CAPPING?»

22.10 - martedì 10 settembre 2024

Cons. Masè: A quando i lavori di realizzazione di capping della discarica di Zuclo. La discarica di Zuclo dal 2014 ha smesso la sua attività di conferimento dei rifiuti, sono quindi 10 anni che i cittadini si chiedono quando verrà bonificata l’area essendo molto visibile e impattante. Proprio per questo motivo la cons. Masè nella seduta odierna del Consiglio Provinciale ha voluto chiedere alla Giunta per sapere quando è previsto l’inizio dei lavori per la realizzazione del capping (copertura finale della discarica a seguito di bonifica) e con quali tempi di esecuzione e se ci sia l’effettiva intenzione di installare i pannelli fotovoltaici una volta ultimata la bonifica come accennato nella delibera di Giunta Provinciale n° 1858/2023.

L’assessore competente ha voluto rassicurare la consigliera rispondendo che l’intervento di bonifica della discarica di Zuclo è stato inserito nel DOPI degli investimenti nel settore delle opere igienico-sanitarie 2023 – Sezione II: impiantistica per i rifiuti urbani e bonifica discariche. A seguito di questa previsione sono quindi stati affidati da APOP a professionisti esterni gli incarichi di redazione dello studio di compatibilità idraulica e di coordinamento della sicurezza, parallelamente è in fase di redazione il progetto di fattibilità tecnico-economica del capping, che si ritiene possa essere completato entro dicembre 2024.

Nella primavera 2025 verrà quindi completato il progetto esecutivo da parte del Servizio Opere Ambientali ed avviata la procedura di gara. I lavori dovrebbero iniziare presumibilmente nell’autunno 2025 e avranno una durata di circa 2 anni.

Per quanto attiene l’eventuale realizzazione di un impianto fotovoltaico dopo il completamento del capping, si conferma l’interesse dell’Amministrazione ad esplorare tale possibilità in termini economici ed ambientali.

La cons. Masè si è ritenuta quindi molto soddisfatta della risposta che va proprio nella direzione di quanto richiesto anche dalla popolazione giudicariese ed avere anche un cronoprogramma rende ancora più chiaro il futuro del sito dedicato alla discarica.

Di seguito il testo completo della question time.

La discarica di Zuclo dal 2014 ha smesso la sua attività di conferimento dei rifiuti e in questi anni una prima copertura è stata ultimata. Con delibera di Giunta Provinciale n° 1858/2023 è stato approvata la variazione al DOPI degli investimenti nel settore delle opere igienico- sanitarie 2023 – SEZIONE II: impiantistica per i rifiuti urbani e bonifica discariche. In tale documento è stato inserito anche l’intervento di bonifica della discarica di Zuclo.

Questo, tra l’altro, (leggendo la delibera) si inserisce in un contesto più ampio che prevede la realizzazione, mediante finanziamenti europei, dell’installazione di pannelli fotovoltaici per il recupero energetico in determinati spazi ubicati sul territorio, destinando quindi risorse economiche alla definitiva bonifica attraverso la realizzazione del capping di chiusura. Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere quando è previsto l’inizio dei lavori per la realizzazione del capping e con quali tempi di esecuzione e se ci sia l’effettiva intenzione di installare i pannelli fotovoltaici una volta ultimata la bonifica.

Cons. Masè

Gruppo consiliare prov. La Civica