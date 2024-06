MASÈ (LA CIVICA) – PROPOSTA DI MOZIONE * TRENTINO – SOSTENIBILITÀ TERRITORIO: «CORMORANO, REDIGERE UN NUOVO PIANO DI CONTROLLO»

13.51 - venerdì 7 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cons. Masè redigere un nuovo Piano di controllo del Cormorano. La cons. Masè nella seduta del Consiglio Provinciale del 06 giugno ha presentato una proposta di mozione, approvata con dispositivo emendato d’accordo con la Giunta, che impegna ad approvare il nuovo “Piano di controllo del cormorano (Phalacrocorax carbo) 2025/2030” tenendo conto dell’incremento verificato nei dati di censimento e, di conseguenza, valutando il grado massimo di sostenibilità della specie per il nostro territorio, in considerazione anche della presenza di altri uccelli ittiofagi per cui non è prevista la possibilità di controllo.

Vi è inoltre l’impegno a valutare con Ispra le modalità attuative che tengano conto in maniera dinamica dei dati di censimento al fine di adeguare il limite del contingente assoggettabile al controllo annuale, e infine a prevedere in via definitiva i censimenti serali con una programmazione mensile, come già si sta facendo in via sperimentale, per coprire tutti i mesi dell’anno e non solo il periodo ottobre-aprile, per verificare la numerosità di esemplari stanziali, ormai in numero preoccupantemente alto.

“Il passaggio sul grado di sostenibilità del territorio rispetto alla presenza della popolazione di cormorani è fondamentale” ha dichiarato la consigliera a margine della seduta “perché è quello attorno a cui potrà essere redatto il piano per l’abbattimento del prossimo quinquennio. Se non riusciamo ad incrementare gli abbattimenti la fauna ittica all’interno dei nostri fiumi sarà ancora più compromessa, in un momento storico in cui lo Stato ha inopportunamente messo in discussione il secolare paradigma di coltivazione delle acque operata in Trentino, concentrandosi sulle minacce sbagliate per la vitalità dei nostri fiumi e laghi. Riuscire quindi a contenere in maniera significativa la minaccia rappresentata da questa specie ittiofaga sempre più diffusa e di fatto senza predatori è particolarmente importante, anche in ottica di tutela di specie come la marmorata”. L’assessore competente Roberto Failoni ha ringraziato la consigliera per la disponibilità agli emendamenti e ha dato parere positivo alla proposta che è stata votata a grande maggioranza dall’aula.

*

Vanessa Masè

Gruppo consiliare prov. La Civica