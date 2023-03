MASÈ (LA CIVICA) * AUTOTRASPORTO: « DIVIETI IMPOSTI UNILATERALMENTE DAL TIROLO, SARÒ PRESENTE ALL’INCONTRO ASSIEME AL MINISTRO SALVINI (A BOLZANO L’8 MARZO) »

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha sede in Lussemburgo, ha respinto il ricorso promosso dalle categorie degli Autotrasportatori che chiedevano un intervento per la messa in mora della Commissione europea per inazione nei confronti dell’Austria che unilateralmente ormai da più di 15 anni mette in campo divieti sempre più restrittivi che di fatto ostacolano la libera circolazione delle merci. La risposta della Corte europea è stata negativa poiché, secondo quanto si apprende, non sussiste nessun obbligo per la Commissione europea di intraprendere un procedimento di infrazione, neanche se un Paese membro viola palesemente il diritto europeo Per questo la Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto, perché «inammissibile», la messa in mora della Commissione europea per inazione nei confronti dell’Austria, come chiedevano alcune associazioni di autotrasporto italiane rispetto ai divieti imposti unilateralmente dal Tirolo.

Giustamente la risposta ha sollevato proteste dal mondo dell’autotrasporto e anche dal ministero delle Infrastrutture attraverso il proprio Ministro. Va sottolineato come questa risposta amareggi non poco quanti sono preoccupati della tenuta di un settore così importante e strategico come l’autotrasporto che garantisce l’approvvigionamento di merci, materie prime e semilavorati alle aziende di tutta Europa. Vanessa Masè Consigliere provinciale e Regionale de La Civica, in questa legislatura ha portato avanti il proprio sostegno al settore dell’autotrasporto facendosi promotrice di iniziative in sede provinciale, regionale e anche interregionale durante le sedute congiunte di Trentino, Alto Adige e Tirolo, per tale motivo si schiera anche ora a fianco della categoria e sicuramente non mancherà di essere presente all’incontro che si terrà l’8 marzo a Bolzano alla presenza del Ministro al fianco degli autotrasportatori.

E’ importante che l’Europa recepisca e agisca contro quello che sta diventando un vero e proprio sopruso. Si sottolinea peraltro che la Corte europea non nega la palese violazione del diritto di libera circolazione, ma ammette la discrezionalità dell’Unione europea nel avviare la procedura di infrazione. Per questo si sollecita fortemente l’Europa ad intervenire, con gli strumenti che le sono propri, per evitare il perdurare di una situazione che crea uno squilibrio tra le aziende Austriache e quelle di altre nazioni e soprattutto italiane.