MASÈ (LA CIVICA) * AUMENTO BUONI DI SERVIZIO: «PROPOSTA ODG, OK PER L’APPROVAZIONE DELL’AULA»

12.04 - giovedì 25 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cons. Masè: Soddisfazione per aver portato a casa l’aumento dei buoni di Servizio legati ai conciliativi. Nel corso della seduta del Consiglio Provinciale odierna la cons. Masè ha portato all’attenzione dei colleghi d’aula una proposta di ordine del giorno per aumentare il valore del buono di servizio, volto a mettere nelle condizioni coloro che erogano i buoni di servizio di assorbire i maggiori costi del lavoro dovuti alla contrattazione di riferimento, senza che ciò impatti sulla compartecipazione a carico delle famiglie.

“Sono molto soddisfatta per l’accoglimento di questa mia proposta votata dall’aula all’unanimità, che vuole concludere un lavoro iniziato già un anno fa” ha dichiarato a margine della seduta la cons. Masè “solo nel 2023, sono stati erogati buoni di servizio per 2.650.372 euro proprio per far fronte alle esigenze legate alla fascia 0-3 anni e passare dagli attuali euro 6,30 ai 7,30 del buoni di servizio con anche un intervento di riduzione dell’attuale quota di compartecipazione a carico della famiglia è la strada giusta per dare a coloro che erogano il servizio conciliativo un sostegno concreto per poter assorbire l’aumento dei costi senza che ciò impatti sulle famiglie. É, infatti, fondamentale che non venga messa in discussione la sostenibilità di questi servizi che rispondono a oltre un quarto dell’offerta dei posti nido in Trentino” ha concluso.