MASÈ (CONSIGLIO PAT – LA CIVICA) * AGRICOLTURA DI MONTAGNA: «ACQUISTO DI ATTREZZATURE, DEPOSITATA OGGI LA PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO»

Masè: depositata proposta di ordine del giorno per l’acquisto di attrezzature per l’agricoltura di montagna.

Per la prossima seduta del Consiglio provinciale di Trento, nella quale sarà discussa la manovra di i assestamento al bilancio ho depositato un l’ordine del giorno che impegna la Giunta provinciale a rafforzare il sostegno all’agricoltura di montagna, un settore strategico per la tutela del paesaggio, della biodiversità e della sicurezza dei territori alpini che non può prescindere da quella di quanti ci lavorano quotidianamente in condizioni non sempre facili. Non solo: garantire risorse economiche e forme di sostegno agli imprenditori agricoli che lavorano in zone alte rappresenta un impegno costante al quale la Provincia non si è mai sottratta, convinta che rappresenti un volano per la promozione territoriale in chiave paesaggistica e quindi turistica.

L’agricoltura di montagna rappresenta un presidio fondamentale per la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle aree alpine. Tuttavia, le sfide legate ai maggiori costi, alle difficoltà logistiche e alle dimensioni ridotte delle aziende rendono necessario un intervento mirato e proporzionato. In particolare, si evidenzia come l’attuale soglia minima di spesa per l’acquisto di macchinari rappresenti una barriera insormontabile per molte piccole realtà agricole, che svolgono un ruolo cruciale nella gestione sostenibile dei pascoli, nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella conservazione della biodiversità.

Per rispondere a queste criticità, ho chiesto alla Giunta provinciale di valutare l’attivazione di una nuova misura di sostegno dedicata all’acquisto di macchinari specifici per l’attività in alta quota, come le falciatrici progettate per terreni ripidi e pendii impervi. Questa misura mira a favorire anche le aziende agricole di seconda categoria e le piccole realtà imprenditoriali montane, garantendo strumenti adeguati per operare in sicurezza e con rispetto per la natura e l’ecosistema.

Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di politiche di sviluppo rurale, sostenute dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e dal Piano Strategico Nazionale della PAC, che assegnano alla nostra provincia circa 197 milioni di euro per il periodo 2023-2027. Difendere l’agricoltura di montagna significa tutelare un patrimonio di competenze, cultura e paesaggio, e garantire un futuro sostenibile alle comunità alpine. Con questo atto, il Consiglio rinnova il suo impegno a sostenere chi lavora ogni giorno per la cura e la tutela delle nostre terre alte.

Cons. Vanessa Masè