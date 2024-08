MASÈ (CIVICA) * ORSI TRENTINO: « DAL PD SOLO DICHIARAZIONI SEMPLICISTICHE»

14.28 - venerdì 2 agosto 2024

Dal PD solo dichiarazioni semplicistiche. La questione orso in Trentino continua a tener banco, e lasciano l’amaro in bocca le dichiarazioni del PD quando, semplicisticamente, afferma che “Tutto nasce da cinque anni di gestione sottomisura”, quando di fatto il Centro Destra al governo in questa e nella scorsa legislatura ha dovuto lavorare sull’emergenza in urgenza, quando tutti i nodi sono venuti al pettine fino alla loro dimensione massima, e cioè con la morte di Andrea Papi.

È quanto mai ingiusto pertanto che tutte le responsabilità vengano riversate solo su Fugatti e le sue giunte, entrati in campo quando i problemi e la conseguente esasperazione popolare sono giunti all’apice. Peraltro, sarebbe intellettualmente onesto ricordare che chi oggi siede in maggioranza di governo, quando era all’opposizione ha sempre osteggiato e criticato in tutti i modi possibili la reintroduzione dell’orso in Trentino. Nella narrazione partitica che viene data dall’opposizione, pur di piantare la propria bandierina, il monito alla Giunta a “prender atto della gravità della situazione” va oltre il ridicolo: chi più del presidente Fugatti, da due anni sotto scorta, oggetto degli infamanti attacchi degli animalisti, ma dall’altra perfettamente consapevole dell’esasperazione dei trentini, è conscio della gravità e della difficoltà della situazione attuale?

Pur riconoscendo che tutto è perfettibile e che naturalmente i nostri sforzi vadano ancor meglio indirizzati, anche solo il numero degli incontri e delle predazioni avvenute nel mese di luglio palesano quanto la situazione sia ormai diventata estremamente complessa, e, come tutte le cose complesse, ha bisogno di risposte articolate che stiamo dando, ma anche, e soprattutto, di un sentimento corale di unità di intenti che non faccia sentire i trentini isolati anche al loro interno, come alcune dichiarazioni danno purtroppo l’impressione di fare.

Vanessa Masè

Consiglio Provincia autonoma Trento (La Civica)