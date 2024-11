MASCHIO (CONSIGLIERE COMUNE TRENTO) * VIOLAZIONI LIMITI ACUSTICI: «NON SONO BASTATI 133 ESPOSTI DA PARTE DEI RESIDENTI, PIÙ DISPREZZO DI COSÌ»

13.48 - venerdì 29 novembre 2024

Bene ha fatto il consigliere Geat a parlare di disprezzo. Non posso che associarmi e manifestare massimo disprezzo per questa giunta. Perché in fondo c’è grande differenza tra esprimerlo a parole e manifestarlo apertamente. Non di può che interpretare così l’atteggiamento della giunta verso i residenti del centro storico.

133 esposti settimanali da parte degli stessi a tutte le autorità competenti non sono bastati se non ad emettere ulteriori autorizzazioni in deroga agli stessi esercenti che si fanno beffe delle regole con continue violazioni dei limiti acustici. E come se non bastasse il vicesindaco dichiara apertamente di essere andato ulteriormente loro incontro mettendo altri altoparlanti, in quelle stesse via già oggetto di grossi problemi acustici, per musica continua di sottofondo. Più disprezzo di così non credo si possa.

Consigliere comunale Andrea Maschio