MART – ROVERETO (TN) * “W LA DOMENICA“: « LE GIORNATE PER LE FAMIGLIE AL MUSEO, PROSSIMI APPUNTAMENTI (28 GENNAIO E 25 FEBBRAIO 2024) »

17.08 - martedì 9 gennaio 2024

W la domenica! Le giornate per le famiglie al museo. Prossimi appuntamenti: 28 gennaio e 25 febbraio 2024. Altri Quadri. Riccardo Giacconi 11 gennaio – Auditorium Fausto Melotti. Ore 18.00 Aperitivo con un bicchiere di Altemasi e dialogo con l’artista. Segue proiezione dei lavori: Prologo ed ecfrasi su Alberto Camerini; Diteggiatura; Animal.

Torna l’appuntamento con la rassegna mensile dedicata ai video d’artista. Protagonista del quarto incontro è Riccardo Giacconi (1985, Italia), vincitore del primo premio nella sezione Documentari italiani del Torino Film Festival 2023. Laureato in arti visive presso l’Università IUAV di Venezia ha esposto presso grandi istituzioni come Grazer Kunstverein (Graz), ar/ge kunst (Bolzano), MAC (Belfast), WUK Kunsthalle Exnergasse (Vienna), FRAC Champagne-Ardenne (Reims), tranzitdisplay (Praga), Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino). I suoi film sono stati presentati in diversi festival fra cui il New York Film Festival, il Festival Rotterdam, la Mostra di Venezia, Visions du Réel, Torino Film Festival e FID Marseille, dove ha vinto il Grand Prix della competizione internazionale nel 2015. Ha co-fondato il festival di ascolto Helicotrema e il laboratorio di narrazione Botafuego. Insegna alla School of the Museum of Fine Arts presso la Tufts University, Boston.

Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento è un progetto di Mart, Centro S. Chiara Trento, Nuovo Cineforum Rovereto. A cura di Martina Melilli.

In collaborazione con Cavit.

Ingresso gratuito. Info: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

COLLABORAZIONI

CITRAC – CIrcolo TRentino per l’Architettura Contemporanea al Mart.

L’importanza delle iniziative culturali nella promozione dell’architettura

18 gennaio ore 18 – Mart, Sala conferenze

Incontro con Antonio De Rossi, professore di Progettazione architettonica e urbana e direttore dell’Istituto di Architettura montana e della rivista internazionale ArchAlp presso il Politecnico di Torino. Con i due volumi La costruzione delle Alpi (Donzelli, 2014 e 2016) ha vinto il premio Rigoni Stern e il premio Acqui Storia.

BAU al Mart.

Presentazione del n. 19

28 gennaio ore 15 – Mart, Sala conferenze

Prodotta ogni anno dal 2004 in tiratura limitata, BAU Contenitore di Cultura Contemporanea è una rivista in forma di scatola che racchiude opere originali di numerosi autori e raccoglie l’eredità delle riviste d’artista e ad assemblaggio degli anni 60/70/80.

Trento Film Festival al Mart

The Climbers. L’età d’oro della montagna. Di Jim Herrington, Antiga Edizioni. Presentazione libro e incontro con l’autore

31 gennaio ore 18 – Mart, Sala conferenze

Jim Herrington, fotografo americano tra i più noti nel mondo della musica e dello spettacolo, ha intrapreso un progetto di documentazione durato vent’anni alla ricerca dei protagonisti leggendari dell’età d’oro dell’alpinismo del XX secolo. Il risultato è The Climbers: una raccolta di sessanta fotografie in bianco e nero scattate su pellicola.

Per tutti gli appuntamenti: ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Info: eventi@mart.tn.it