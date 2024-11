MART – ROVERETO (TN) * VIDEO D’ARTISTA: «OSPITE DELL’APPUNTAMENTO DEL MESE DI NOVEMBRE, FATIMA BIANCHI (7/11 – 18.00)»

16.57 - lunedì 4 novembre 2024

Giovedì 7 novembre ore 18.00, Auditorium Fausto Melotti. Altri quadri. Fatima Bianchi al Mart La regista italiana Fatima Bianchi è la protagonista del nuovo appuntamento della rassegna dedicata al video d’artista. Prosegue la rassegna nata dall’incontro tra le tecniche del cinema e i linguaggi dell’arte curata da Martina Melilli e organizzata da Mart, Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e Nuovo Cineforum Rovereto.

Ospite dell’appuntamento del mese di novembre: Fatima Bianchi. La serata comincerà alle 18.00 nel basement dell’Auditorium con il dialogo tra l’artista e la curatrice della rassegna Martina Melilli. Per favorire il clima informale che caratterizza Altri Quadri, il talk sarà accompagnato da un aperitivo offerto da Cavit, main sponsor del Mart.

Seguirà la proiezione di Le dissidenti, 2024, 25’. L’opera porta sullo schermo la storia di tre madri esiliate su un’isola, tenute sotto costante sorveglianza e costrette ai lavori forzati per essersi ribellate alle convenzioni della maternità. Le loro voci interiori mettono a nudo le difficoltà che affrontano, spesso considerate tabù. Dal giorno seguente, fino all’appuntamento del mese successivo, il film sarà proiettato in loop nella sala conferenze del Mart, accessibile liberamente durante gli orari di apertura del museo.

Fatima Bianchi (1981 Milano, Italia)

Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora a Marsiglia. La sua ricerca si colloca tra il documentario creativo e il cinema sperimentale, con un approccio trasversale. Attraverso le sue opere esplora i legami familiari, la memoria personale e collettiva, la condizione femminile e la maternità. Oltre al suo lavoro come regista, sostiene numerosi progetti come montatrice.

I suoi film e le sue installazioni sono stati esposti in numerosi festival e gallerie, tra cui Visions du Réel (SVIZZERA), Cinéma Vérité Tehran (IRAN), Open City Documentary (GB), Kinopanorama Roma (IT), ZagrebDox (CR), Filmmaker Festival (IT), Mediterranea 18 Young Artist Biennale (TIRANA), Centre d’Art Contemporain de Briançon (FR), Les Instants Vidéo (FR), Fondazione Merz di Torino (IT). Con il suo film Notturno è stata selezionata alla Settimana Internazionale della Critica della 73a Biennale di Venezia.

Tra i premi e le menzioni che ha ricevuto: Primo Premio Filmmaker Festival con il suo film Tyndall, Primo Premio Fondazione Libero Bizzarri, Primo Premio ArteVisione 2020 Careof, Vincitrice Italian Council 2022. Ha firmato come montatrice, tra gli altri, Aswang di Alyx Arumpac (Miglior Montaggio Famas Digital Philippine 2020).