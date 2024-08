MART – ROVERETO (TN) * SETTEMBRE: «ORIENTE OCCIDENTE DANCE FESTIVAL / GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO»

18.16 - giovedì 29 agosto 2024

Oriente Occidente Dance Festival e Mart. Dal 30 agosto al 7 settembre spettacoli a prezzo ridotto per chi si presenta alla cassa del festival con un biglietto del Mart o con la Mart Membership. Viceversa, chi ha un biglietto del festival entra al museo con tariffa ridotta.

7 settembre | D. Arte

Dalle 15.30 ingresso ridotto in occasione delle performance D.Arte.

28 e 29 settembre | Giornate europee del patrimonio

Passa a trovarci, entrare in museo costa meno! Ingresso ridotto al Mart e alla Casa d’Arte Futurista Depero.

Piero Manzoni. Basta a ciascun giorno la sua pena

14 settembre, ore 16.30 | Mart, Giardino delle Sculture

Nell’ambito del festival Rovereto & Comics 2024, presentazione della nuova graphic novel di Paolo Bacilieri, fra i più amati e premiati fumettisti italiani contemporanei, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra i quali il Gran Guinigi di Lucca Comics e il Micheluzzi di Napoli Comicon. Una biografia a fumetti dedicata a Piero Manzoni, l’artista geniale e irriverente che attraversò come un lampo la scena italiana e internazionale del Dopoguerra, illuminandola con la sua vitalità e le sue provocazioni.

In collaborazione con Biblioteca Civica Tartarotti Rovereto.

In caso di pioggia l’evento si terrà nella Piazza del Mart.

Info e programma completo sul sito della biblioteca.

Sorsi di cultura a Casa Depero. Parigi avanguardista futurista

14 settembre, ore 18.00 | Casa d’Arte Futurista Depero

Prosegue il ciclo di appuntamenti dedicati ai luoghi significativi della vita di Fortunato Depero. Il terzo incontro sarà condotto dal responsabile della Casa d’Arte Futurista Depero Federico Zanoner e, per l’occasione, da Juan Agustín Mancebo Roca, studioso e docente di arte contemporanea. A seguire degustazione di vini dedicati a Fortunato Depero della cantina Vivallis, partner del museo.

In collaborazione con ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo. Prenotazioni e info su Visit Rovereto.

Poesia. Festival Settenovecento

22 settembre, ore 17.30 | Mart, Terrazze

Poesia medievale italiana e araba e musica si alternano nelle opere di Elsa Olivieri Sangiacomo e di Ottorino Respighi.

Evento organizzato in occasione del Festival Settenovecento in collaborazione con Associazione Filarmonica di Rovereto.

In caso di pioggia il concerto si terrà alla Sala Filarmonica.

Prenotazioni, acquisto biglietti, info e programma completo sul sito del festival. | Scopri di più.

On festival. Parliamo d’altro

28 settembre, ore 15.00 | Mart, Giardino delle Sculture

Nell'ambito del progetto europeo The Floor is Yours, in collaborazione con OHT- Office for a Human Theatre, un gruppo di giovani tra i 16 e i 22 anni ha ideato un micro-festival pensato per i loro coetanei e aperto a tutti. On festival. Parliamo d'altro nasce dall'esigenza di creare uno spazio di confronto su temi e attività spesso trascurati nell'ambito scolastico. In programma laboratori, talk, musica dal vivo, dj set e una proiezione cinematografica. Ingresso libero.

11 settembre

Visita guidata alle mostre Annamaria Gelmi. L’instabilità del limite e Albino Rossi. Fiori del silenzio

Galleria Civica, Trento

Prenotazioni entro il 9 settembre

20 settembre

Visita guidata alla mostra Il sogno di Luigi Serafini

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 18 settembre

25 settembre

Aperitivo con il curatore

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 20 settembre

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it