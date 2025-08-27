MART – ROVERETO (TN) * SETTEMBRE – MOSTRE: «FINISSAGE SEBASTIÃO SALGADO – GHIACCIAI / EUGENE BERMAN – MODERN CLASSIC»

12.54 - mercoledì 27 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mostre. Venerdì 19 settembre Finissage Sebastião Salgado. Ghiacciai. Dalle 18.00 alle 21.00 ingresso gratuito alla mostra. Alle 20.30, nella Sala Conferenze del Mart, incontro con Roberto Koch e Alessandra Mauro, Contrasto, e Michele Smargiassi, giornalista e scrittore. Segue proiezione de Il sale della terra, il documentario di Wim Wenders che traccia l’itinerario artistico e umano del noto fotografo brasiliano. In collaborazione con MUSE – Museo delle scienze e Trento Film Festival. Prenotazione obbligatoria. Prenota il tuo posto.

L’ultimo grande progetto espositivo di Sebastião Salgado rimmarrà aperto al pubblico, a Rovereto, fino al 21 settembre.

Dal 27 settembre al Mart di Rovereto

Eugene Berman. Modern Classic

La più ampia retrospettiva mai dedicata a Eugene Berman (1899-1972).

In mostra oltre 100 dipinti, accompagnati da un pari numero di carte, reperti archeologici e antichità dalla collezione dell’autore, documenti, taccuini e fotografie d’archivio permettono di scoprire quell’incredibile miscela di realtà e poesia, verosimiglianza e visione immaginaria, passato e modernità che costituisce il tratto caratteristico dell’opera di un grande cosmopolita, tra i protagonisti dell’arte neo-romantica del secolo scorso.

///

EVENTI

Palazzi Aperti

Il Mart aderisce alla 21^ edizione di Palazzi Aperti, l’iniziativa volta alla valorizzazione del patrimonio culturale dei territori.

ROVERETO

Su invito del Comune di Rovereto, il Museo propone due speciali visite guidate e un laboratorio per bambini e bambine.

DepeRosetta. Una creativa vita d’amore

📌 Sabato 6 settembre, ore 11.00 | Casa d’Arte Futurista Depero

Visita guidata. Max 20 persone. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

Una storia creativa. Gli archivi del Mart dal Futurismo al futuro

📌 Sabato 13 settembre, ore 15.00 | Mart, Archivio del ‘900

Visita guidata. Max 20 persone.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

Sculture Pop Up

📌 Sabato 13 settembre, ore 15.00 | Mart, Area educazione e Giardino delle sculture

Laboratorio. Dai 5 ai 10 anni. Max 20 bambini.

Partecipazione gratuita, prenotazioni: education@mart.tn.it | Scopri di più.

TRENTO

Nel calendario organizzato dal Comune di Trento si inseriscono speciali visite guidate alla casa dell’artista Luigi Bonazza, straordinariamente aperta per l’occasione.

📌 Sabato e domenica 6 e 7, 13 e 14 settembre, ore 9.15; 10.15; 11.15; 15.15; 16.15; 17.15 | Via Bolghera n°14

Prenotazione obbligatoria a partire dal 1° settembre: APT Trento – Azienda per il Turismo Trento e Monte Bondone. | Scopri di più.