MART – ROVERETO (TN) * PRESENTATE DUE NUOVE MOSTRE: «ITALO CREMONA, TUTTO IL RESTO È PROFONDA NOTTE / X PREMIO FONDAZIONE VAF»

Presentate ieri sera alla stampa e alle autorità le nuove mostre del Mart:

Italo Cremona. Tutto il resto è profonda notte

A cura di Giorgina Bertolino, Daniela Ferrari, Elena Volpato.

In collaborazione con GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino e Fondazione Torino Musei

Fino al 9 marzo 2025

X Premio Fondazione VAF

fino al 9 febbraio 2025

In occasione della presentazione della mostra sono state annunciate le vincitrici e i vincitori:

Debora Garritani, primo premio

Monica Mazzone, secondo premio

Alessandro Nanni, terzo premio

Marcello Morandini, premio alla carriera

Prossimo appuntamento riservato alla stampa

venerdì 4 ottobre, ore 11

Fondazione Luigi Rovati

Corso Venezia, 52

Milano

conferenza stampa di presentazione della mostra

Etruschi del Novecento

A cura di

Lucia Mannini, Anna Mazzanti, Giulio Paolucci, Alessandra Tiddia

Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto

7 dicembre 2024 – 16 marzo 2025

Milano, Museo d’Arte – Fondazione Luigi Rovati

2 aprile 2025 – 3 agosto 2025

Le altre mostre del Mart

Proseguono fino al 20 ottobre la più grande antologica mai dedicata al genio di Luigi Serafini e la mostra Surrealismi. Da de Chirico a Gaetano Pesce.

Ultimo weekend per la mostra Arte e Fascismo, che analizza i vari e complessi modi in cui il regime fascista ha influito sulla produzione figurativa italiana.

Ultimi giorni anche per visitare le personali di Anna Maria Gelmi e Albino Rossi negli spazi della Galleria Civica di Trento.