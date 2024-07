MART – ROVERETO (TN) * PRESENTATE 4 NUOVE MOSTRE: «“IL SOGNO DI LUIGI SERAFINI“ / “SURREALISMI“ / “L’INSTABILITÀ DEL LIMITE“ / “FIORI DEL SILENZIO“»

12.27 - venerdì 12 luglio 2024

Rovereto, 11 luglio. Presentate ieri sera alla stampa e alle autorità le quattro nuove mostre del Mart.

Il sogno di Luigi Serafini e Surrealismi. Da de Chirico a Gaetano Pesce. Mart di Rovereto, 12 luglio – 20 ottobre 2024

Annamaria Gelmi. L’instabilità del limite e Albino Rossi. Fiori del silenzio. Galleria Civica di Trento, 12 luglio – 6 ottobre 2024

I biglietti sono acquistabili sul sito del museo, durano due mesi e permettono di visitare tutte tre le sedi del Mart. Non ti basta? Scopri le riduzioni per altri musei e festival.

Il sogno di Luigi Serafini

da un’idea di Vittorio Sgarbi

a cura di Andrea Cortellessa, Denis Isaia, Pietro Nocita

Il Mart dedica un’approfondita mostra antologica a Luigi Serafini. In un allestimento pensato dall’artista, il percorso evidenzia l’imbattibile maestria di Serafini nella produzione dell’immagine fantastica, dal Codex Seraphinianus alla pittura, passando per scultura, architettura, design, pittura, grafica, fotografia e arte digitale. A Rovereto, fino al 20 ottobre.

Surrealismi. Da de Chirico a Gaetano Pesce

da un’idea di Vittorio Sgarbi

a cura di Denis Isaia

In occasione del centenario del movimento surrealista, il Mart organizza una grande mostra all’arte fantastica italiana, oggi al centro di un crescente interesse da parte di critici e studiosi. Attraverso 160 opere di oltre 70artisti, il percorso si sviluppa in sezioni tematiche per raccontare la pluralità dei linguaggi e delle poetiche dei “Surrealismi” italiani.

A Rovereto, fino all’1 settembre.

Trento

Annamaria Gelmi. L’instabilità del limite

da un’idea di Vittorio Sgarbi

a cura di Margherita de Pilati

Le opere dell’artista trentina Annamaria Gelmi si distinguono per un’estrema semplicità e pulizia. Tra astrazione e figurazione, il lavoro di Gelmi si confronta sempre con l’architettura; multidisciplinare e concettuale, in costante dialogo con lo spazio. L’originalità del linguaggio emerge tanto nelle combinazioni geometriche, quanto nelle sperimentazioni materiche.

A Trento, fino al 6 ottobre.

Albino Rossi. Fiori del silenzio

da un’idea di Vittorio Sgarbi a cura di Gabriele Lorenzoni

Circa 60 opere di piccolo o piccolissimo formato riflettono la poetica dell’artista trentino Albino Rossi, concentrato fin dagli esordi su una narrazione lirica e mai nostalgica della vita di montagna mediante un linguaggio pittorico figurativo, con una forte ricorrenza della natura morta. A Trento, fino al 6 ottobre.