MART – ROVERETO (TN) * OTTOBRE – GIORNATE SPECIALI: «MASBEDO / W LA DOMENICA / IL SACRIFICIO DEL MIELE»

13.38 - mercoledì 2 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mart news Ottobre. Giornate speciali 6 ottobre | Prima domenica del mese. Ingresso gratuito! Per evitare lunghe attese, ricordati di prenotare il tuo biglietto online. | Scopri di più.. 12 ottobre Giornata del Contemporaneo – AMACI

Ingresso gratuito e tanti eventi al Mart e a Casa Depero. | Scopri di più.

20 ottobre | W la domenica!

Tornano le giornate per le famiglie al museo! Tariffa speciale 10€ a famiglia (max 2 adulti over 26). E ancora: laboratori, spettacoli, visite guidate e animate, percorsi per persone sorde e workshop accessibili ai ciechi e agli ipovedenti. | Scopri di più.

Nuova mostra

Dal 26 ottobre alla Galleria Civica di Trento:

Francesco De Grandi. Il Sacrificio del miele

L’indagine pittorica di De Grandi si basa sullo studio della natura e del sentimento del sacro. La sua arte, narrativa, figurativa, onirica, trova nei motivi archetipici della storia dell’arte un percorso di conoscenza, alla ricerca di una forma di pittura quasi meditativa.

Scopri di più.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità del Mart?

Iscriviti al canale WhatsApp!

Eventi

Rovereto

Altri Quadri. MASBEDO

3 ottobre, ore 18.00. | Auditorium Fausto Melotti

Aperitivo con un bicchiere di Altemasi e dialogo con gli artisti. Segue proiezione di Welcome Palermo.

La terza edizione della rassegna dedicata al video d’artista inaugura con un appuntamento dedicato a MASBEDO, duo artistico formato da Nicolò Massazza (1973, Italia) e Iacopo Bedogni (1970, Italia) a cui il Mart ha dedicato una mostra nel 2015.

Nelle loro opere convivono diversi linguaggi artistici come il video, l’installazione, il cinema, la performance, il teatro e il sound design.

Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento è un progetto di Mart, Centro Santa Chiara, Nuovo Cineforum Rovereto. A cura di Martina Melilli. In collaborazione con Cavit.

Ingresso gratuito. Info: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

Giornata del Contemporaneo

12 ottobre, ore 10.00 – 19.30 | Mart Rovereto

Anche quest’anno il Mart di Rovereto risponde alla chiamata di AMACI e partecipa al consueto appuntamento con la Giornata del Contemporaneo, che quest’anno sarà dedicata al tema dell’accessibilità. Oltre all’ingresso gratuito al Mart e alla Casa d’Arte Futurista Depero, il museo propone performance, attività per avvicinarsi alla Lingua dei Segni, laboratori dedicati alla disabilità visiva e un articolato seminario sul diritto alla cultura e la progettazione esperienziale inclusiva.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Info e prenotazioni: education@mart.tn.it | Scopri di più.

Nel corso della XX Giornata del Contemporaneo, il Mart presenta la performance di Marco Secondin Schizophonia. Il pubblico verrà accolto da uno strumento “sordo” volto alla creazione di un cortocircuito tra i sensi, ovvero tra ciò che è possibile vedere e ciò che è possibile udire.

Info e prenotazioni: eventi@mart.tn.it| Scopri di più.

Sorsi di cultura a Casa Depero. Sicilia festa in eruzione

12 ottobre, ore 18.00 | Casa d’Arte Futurista Depero

Si conclude il ciclo di appuntamenti dedicati ai luoghi significativi della vita di Fortunato Depero. Condotto dal responsabile della Casa d’Arte Futurista Depero Federico Zanoner, l’ultimo incontro sarà dedicato al viaggio in Sicilia che l’artista roveretano intraprese nel 1926.

A seguire degustazione di vini dedicati a Fortunato Depero della cantina Vivallis, partner del museo.

In collaborazione con ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo. Prenotazioni e info su Visit Rovereto. | Scopri di più.

Presentazione del libro Bright Ecologies. Carretto/Spagna: experieces, forms, materials

20 ottobre, ore 16.00 | Sala conferenze

Un esperto d’arte del Mart e un esperto di scienze del MUSE si confrontano con gli artisti Carretto/Spagna, autori della monografia che ripercorre e documenta il loro lavoro ventennale incentrato sulla pratica artistica in chiave ecologica. Con la partecipazione della co-curatrice del volume Francesca Comisso.

In collaborazione con MUSE – Museo delle scienze di Trento.

Partecipazione gratuita. Info: eventi@mart.tn.it

Trento

Finissage mostre Annamaria Gelmi. L’instabilità del limite e Albino Rossi. Fiori del silenzio

2 ottobre, ore 18.00 | Galleria Civica

Ultimi giorni per visitare le personali Annamaria Gelmi. L’instabilità del limite e Albino Rossi. Fiori del silenzio.

In occasione del finissage, presentazione dei cataloghi delle mostre. Saranno presenti gli artisti e gli autori Giovanna Nicoletti e Stefano Castelli. A seguire brindisi con Rotari.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.

Info e prenotazioni: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

Membership

3 ottobre

Mart dietro le quinte: il disallestimento della mostra Arte e Fascismo

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro l’1 ottobre

11 ottobre

Una giornata a Novara

Galliate, Novara

Prenotazioni entro il 7 ottobre

15 ottobre

Percorso Slow Art 1

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 15 ottobre

16 ottobre

Visita guidata alla mostra X Premio Fondazione VAF

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 14 ottobre

29 ottobre

Incontro Slow Art 2. Confronto riguardo l’esperienza Slow Art

Mart, Rovereto e online