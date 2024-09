MART – ROVERETO (TN) * “ON FESTIVAL – PARLIAMO D’ALTRO“: «AL GIARDINO DELLE SCULTURE, 28 SETTEMBRE»

17.03 - venerdì 13 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

On festival-parliamo d’altro. 28 settembre 2024. Mart, Giardino delle sculture. On è un festival ideato e organizzato da un gruppo di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 22 anni che hanno partecipato a no, un progetto adolescenziale a cura di OHT [Office for a Human Theatre] e Mart, nell’ambito del progetto europeo The Floor is Yours.

“Che cosa manca a scuola? Di che cosa vogliamo sentir parlare? Cosa vogliamo imparare?” Queste sono le domande dalle quali è partito il gruppo di lavoro per elaborare una proposta rivolta ai coetanei: un evento che vuole essere un festoso momento di partecipazione e condivisione.

Programma

Tutte le attività sono a ingresso libero

Pomeriggio

Ore 15.00-17.00 Fuori campo | laboratorio&talk

Fanzine e fumetto con talk sull’islamofobia: quello che le parole dicono e le immagini mostrano. Con Simone Rastelli, in arte Juta, fumettista e Marina Misaghi Nejad, attivista.

Ore 15.00-17.00 Magliette manifesto | laboratorio&talk

Porta le tue vecchie t-shirt per decorarle e dar loro nuova vita mentre parliamo di fast fashion. Con Giulia Marsala, sarta.

Ore 17.00-18.30 Ceramica&affettività | laboratorio&talk

Modelliamo il DAS per riconoscere quelle (im)perfezioni che rendono ogni persona un’opera d’arte. Con Ilaria Gasperotti, artista e Francesca de Pretis, educatrice sessuale.

Ore 17.00-19.00 Infusioni climatiche | laboratorio&talk

Mescoliamo erbe diverse per creare tisane da sorseggiare ascoltando un intervento sull’ambiente. Con Irene Manfrini, forager e Sofia Pasotto, attivista per il clima.

Prenota i workshop

Sera

Ore 19.00-20.00 Cello Girls | musica live

Cinque giovani violoncelliste e cantanti interpretano la musica leggera con nuovi arrangiamenti per archi e voci.

Ore 20.00-20.30 ARCI racconta | talk

ARCI parlerà di Estate in campo, un’esperienza di cittadinanza attiva sul tema dell’antimafia.

Ore 20.30-21.30 Valerio Lampis | DJ set

Poliedrico e pronto ad adattarsi a chi si trova davanti, perché la cosa più importante è far divertire il pubblico.

Ore 21.00-22.30 Elephant | proiezione film con audio in cuffia

L’inconfondibile stile di Gus Van Sant per raccontare il dramma delle sparatorie nelle scuole americane.

Ore 21.30-23.00 Kandeesha | DJ set

Figlia della diaspora marocchina, ha trovato nella musica una casa: la sua è un mix tra elettronica e ritmi mediterranei.

Aree permanenti

Tela condivisa

Una grande tela ispirata a tutto quello di cui a scuola non si parla, dove tutte e tutti potranno lasciare un segno. Con Ilaria Gasperotti, artista.

Chillatela

Vuoi stare nel chill allontanandoti dalle altre attività? Ecco l’area adatta a te!

Giocaci su

Biliardino e ping pong per giocare in compagnia.

Decomprimiti

Hai bisogno di una pausa? In quest’area troverai il silenzio che cerchi.

On festival è una collaborazione tra OHT [Office for a Human Theatre] e Mart a cura di Alessandro Barzan, Alice Burli, Anna Benazzoli, Annalisa Casagranda, Camila Gadler, Chiara Mottes, Elisa Pezza, Emma Leoni, Filippo Andreatta, Francesco Margoni, Irene Matassoni, Margherita Perottoni, Michela Huang, Niccolò Simonetti e Valeria Fumanelli.

Il progetto si inserisce nelle attività del progetto europeo The Floor Is Yours ed è reso possibile grazie al contributo di Europa Creativa, il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi 2021-2027.

E con il contributo di Fondazione Caritro di Trento e Rovereto e Comune di Rovereto.