MART – ROVERETO (TN) * MAGGIO – EVENTI «FESTA LAVORO / GIORNATA DEI MUSEI / TRENTO FILM FESTIVAL»

Mart news. Maggio

Giornate speciali

🌸 1 maggio e 2 giugno | Festa del lavoro e Festa della Repubblica

Passa a trovarci! Le sedi del Mart sono aperte con orario regolare. | Scopri di più.

⭐ 16 maggio | Opening

Dalle 18.00 alle 21.00 ingresso gratuito alla Galleria Civica di Trento in occasione dell’inaugurazione della mostra Daniele Tamagni Style Is Life. | Scopri di più.

🖼️ 18 maggio | Giornata internazionale dei musei

Ingresso gratuito in tutte le sedi del Mart, approfittane!

🎬 Trento Film Festival e Mart

Fino al 4 maggio il pubblico del Mart e gli Amici del Museo hanno diritto all’ingresso ridotto al Festival. Fino al 31 maggio chi ha un biglietto del Trento Film Festival entra al Mart con tariffa ridotta.

Nuova mostra

Dal 17 maggio alla Galleria Civica di Trento:

Daniele Tamagni Style Is Life

In collaborazione con Daniele Tamagni Foundation, il Mart dedica una mostra-omaggio al fotografo milanese Daniele Tamagni, i cui scatti celebrano il valore sovversivo e politico della moda.

Nel percorso espositivo 80 immagini ripercorrono la carriera di un artista di rilievo internazionale, vincitore, fra gli altri, del Canon Young Photographer Award, dell’ICP Infinity e del World Press Photo Award.

Rovereto

Le Biennali dell’Arte in Cina oggi. Un cambio di paradigma?

📌 10 maggio, ore 10.00 | Mart, Hall

In occasione della prima grande mostra italiana dedicata a Li Yongzheng, il Mart organizza una giornata di studi sull’arte cinese contemporanea, a cura di Andrea Del Guercio, già professore di Storia dell’Arte Contemporanea, Accademia di Brera, Milano, e Luming Zhang, curatrice. Il seminario si propone come un momento di informazione e di approfondimento grazie alle eccezionali testimonianze di alcuni tra i principali professionisti dell’arte in Cina, tra cui i direttori delle biennali delle città di Pechino, Langfang, Chengdu, Wuhan e Guangzhou.

Il seminario si svolgerà in italiano, con traduzione consecutiva.

Al termine sarà proiettato il documentario di Luciano Tomasin Intersection of Borders dedicato alla Biennale di Wuhan 2024/2025 (5’26”). Seguirà la visita guidata alla mostra Li Yongzheng. Nel profondo di questo deserto condotta dal curatore Giosuè Ceresato.

Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata: eventi@mart.tn.it

XV Giornata nazionale degli Archivi di Architettura

A spasso nell’effimero, da Depero a Sarfatti. Parigi, 1925

📌 15 maggio, ore 17.00 | Mart, Archivio del ’900

Un incontro dedicato alla scoperta di documenti e pubblicazioni conservate nei fondi di protagonisti e testimoni dell’Expo 1925. Così il Mart aderisce alla XV Giornata nazionale degli Archivi di Architettura, dedicata quest’anno a “L’architettura dell’esporre: spazi e complessi espositivi tra effimero, iperbolico e sperimentale” e ne sviluppa la suggestione di partenza, collegandosi al centenario dell’Exposition internationale des arts décoratifs et industrielsmodernes di Parigi. La Giornata costituisce un’occasione per visitare i nuovi depositi e gli spazi dell’Archivio del ’900, recentemente riallestiti.

Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata: eventi@mart.tn.it

Visita all’Archivio del ’900 del Mart in occasione di Rovereto & Comics

📌 17 maggio, ore 12.00 | Mart, Archivio del ’900

In occasione della mostra Alter Comix. Fumetti e illustrazioni originali dal fondo Piermario Ciani, allestita fino al 25 maggio alla Biblioteca Civica Tartarotti nell’ambito di Rovereto & Comics, l’Archivio del ’900 del Mart propone una visita guidata nei propri spazi. Durante l’incontro sarà possibile esplorare una selezione di tavole originali, albi e altre curiosità legate al mondo del fumetto, con un focus particolare sugli artisti protagonisti della mostra. Con Duccio Dogheria e Mariarosa Mariech.

Partecipazione gratuita. Prenotazione consigliata: eventi@mart.tn.it

Sentieri Parlanti. Itinerari Deperiani

📌 4 maggio, ore 9.30 | Casa d’Arte Futurista Depero

Una facile passeggiata per scoprire il fascino che la Vallagarina ha esercitato sull’arte di Fortunato Depero. Accompagnano il percorso due guide d’eccezione: Federico Zanoner, responsabile della Casa d’Arte Futurista Depero, che intervallerà il cammino con documenti, schizzi e letture tratte dagli archivi del Mart, e Anna Forti, Mountain Leader e Counselor, che offrirà alcuni spunti per interpretare storia e geologia del territorio. Prima di partire, ai partecipanti verrà consegnato uno sketchbook, per prendere appunti, fare qualche schizzo o semplicemente conservare il ricordo dell’esperienza.

In collaborazione con ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.

Prenotazioni, info e costi su VisitRovereto.

Riforma della disabilità. Progetto di vita

📌 9 maggio, ore 9.00 | Mart, Sala Conferenze

Tavola rotonda per approfondire i cambiamenti culturali, giuridici, sociali e sanitari introdotti dalla riforma della disabilità. Insieme a esperti che hanno partecipato alla scrittura delle norme, a organizzazioni che hanno già avviato la sperimentazione e a testimoni di esperienze significative, si discuterà di cosa cambia e di come la riforma possa impattare sulla vita delle persone e sui servizi.

Organizzato da Impronte con Consolida, in collaborazione con Comune di Rovereto e Fondazione Franco Demarchi.

Info e programma: Silvia.devogli@consolida.it; www.consolida.it

Bando D.Arte

coreografia e arti visive

Per il biennio 2025/2026 il progetto D.Arte, nato da una collaborazione tra il Mart e Oriente Occidente, apre un bando per selezionare due performer, coreografi/e, collettivi o compagnie interessati a sviluppare un progetto performativo negli spazi museali attraverso due residenze artistiche. Focus: il dialogo tra corpo, spazio museale e pubblico. Candidature aperte fino al 6 giugno 2025. | Scopri di più.

Membership

7 maggio

Visita guidata alle mostre Dal ghiaccio a noi. Le ricerche MUSE sui ghiacciai nell’Antropocene e Sebastião Salgado. Ghiacciai

MUSE, Trento

Prenotazioni entro il 5 maggio

16 maggio

Visita preview alla mostra Daniele Tamagni. Style Is Life

Galleria Civica, Trento

Prenotazioni entro il 14 maggio

24 maggio

Evento Buongiorno al Mart

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 19 maggio

29 maggio

Incontro La Collezione De Iorio a Verona

Verona

Prenotazioni entro il 26 maggio

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it