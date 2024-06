MART – ROVERETO (TN) * LA BELLA ESTATE: « MOSTRE, A PALAZZO LIBERA E AL PARCO GUERRIERI GONZAGA LE OPERE DI DE CONCILIIS E MASTROIANNI»

18.24 - sabato 22 giugno 2024

Una mostra in due sedi, a partire dal 21 giugno. La bella estate del Mart. Si rinnova per il terzo anno la collaborazione tra il Mart di Rovereto, il Comune di Villa Lagarina e il Parco Guerrieri Gonzaga. Nell’ambito del progetto culturale Galassia Mart, con il quale il museo di Rovereto supporta progetti espositivi sul territorio trentino, si inserisce la nuova edizione de La bella estate del Mart, che quest’anno si avvale del contributo de Il Cigno GG Edizioni.

In mostra negli spazi di Palazzo Libera e del vicino Parco Guerrieri Gonzaga le opere degli artisti contemporanei Ettore de Conciliis e Umberto Mastroianni. Biglietto scontato al Parco per chi si presenta con il biglietto del Mart (e viceversa).

Tornano a dialogare le opere di Ettore de Conciliis e Umberto Mastroianni dopo l’incontro del 2014 all’Estorick Collection di Londra, esposte accanto ai reperti archeologici di Ostia Antica nella mostra Roman Ostia. Ancient Ruins, Modern Art.

Ora dopo dieci anni, ecco nuovamente presentati insieme i due artisti – apparentemente distanti eppure egualmente vitali nel loro rapporto con gli elementi primigeni della nostra esistenza – nella mostra Acqua, luce, fuoco. Ettore de Conciliis, Umberto Mastroianni presentata al pubblico sabato 22 giugno negli spazi di Palazzo Libera e nel Parco Guerrieri Gonzaga a Villa Lagarina, a cura di Giordano Bruno Guerri e Denis Isaia, da un’idea di Vittorio Sgarbi, Presidente del Mart, e Lorenzo Zichichi, Il Cigno GG Edizioni.

Nelle grandi tele di de Conciliis esposte a Palazzo Libera “rifrazione dello stato d’animo di chi guarda” secondo Isaia, il tema principale è come sempre l’acqua, e dunque il paesaggio indagato attraverso gli specchi d’acqua e una luce “a volte guizzante, altre volte serena, altre volte scovata nei riflessi notturni”.

E la luce torna a declinare le emozioni anche nei paesaggi di dimensioni più contenute in cui de Conciliis mette momentaneamente da parte l’elemento liquido per proporci ambienti e paesaggi lirici e quasi intimi, in cui la totale assenza di umanità rende sempre lo spettatore unico e assoluto protagonista: così è in Fine estate, The Woods e ne La strada delle Ginestre dei primi anni Novanta, ma anche nei recenti La Quercia e il grandioso Night comes on, per Leonardo Cohen, entrami del 2024.

La mostra prosegue negli spazi del Giardino Guerrieri Gonzaga. Nell’antica Sala delle Botti e nel parco sono allestite delle riproduzioni in grande formato del Memoriale di Portella della Ginestra, un progetto di Land Art – il primo in Italia – con il quale de Conciliis commemora nel 1979-1980, con la collaborazione del pittore Rocco Falciano e dell’architetto Giorgio Stockeò, la Strage di Portella della Ginestra. “È sul tema del monumento – scrive Isaia – che il memoriale di de Conciliis s’incontra con un nucleo di sculture di Umberto Mastroianni” pittore e soprattutto scultore di cui restano famosi i bronzi, prima figurativi e poi sempre più astratti, e i grandi monumenti legati soprattutto alla Resistenza.

Ora è il fuoco che forgia la materia a scavare emozioni.

“La vita nasce dall’acqua de Conciliis lo sa da molto prima e molto meglio dei biologi” azzarda Giordano Bruni Guerri nel catalogo della mostra de il Cigno GG Edizioni, per la collana dei tascabili intitolata a Lea Mattaraella; “provate a guardare sotto i colori tenui e tranquilli delle sue superfici d’acqua e ci troverete la frenesia di vita di alghe e batteri multicolori pronti a formare farfalle e dinosauri, murene e avellinesi”.

Una vitalità che troviamo nella frenesia delle forme e dei colori della scultura di Mastroianni e nella lotta che l’artista sembra aver ingaggiato con la materia che pare la lotta per la vita di chi ha vissuto la guerra: pulsazioni, convulsioni, rotazioni, energia della creazione.

La stessa che forse nasconde l’acqua di de Coinciliis.

Acqua, luce, fuoco. Ettore de Conciliis, Umberto Mastroianni, aperta fino al 27 ottobre, è una mostra de Il Cigno GG Edizioni Roma con Mart di Rovereto, Comune di Villa Lagarina e Parco Guerrieri Gonzaga e rientra nel programma “La bella estate del Mart”.

Il biglietto di ingresso al Parco Guerrieri Gonzaga è scontato per chi si presenta alla cassa con il biglietto del Mart. Viceversa il biglietto del Parco dà diritto alla riduzione sul biglietto del Mart. Come sempre, il biglietto del Mart comprende la visita alla Casa d’Arte Futurista Depero e alla Galleria Civica di Trento entro due mesi dall’emissione.

Acqua, luce, fuoco. Ettore de Conciliis, Umberto Mastroianni

Da un’idea di Vittorio Sgarbi, Lorenzo Zichichi

A cura di Giordano Bruno Guerri, Denis Isaia

Palazzo Libera e Parco Guerrieri Gonzaga, Villa Lagarina

21 giugno − 27 ottobre 2024