MART – ROVERETO (TN) * “GIORNATA DEL CONTEMPORANEO“: «FILO CONDUTTORE DI QUEST’ANNO, L’ACCESSIBILITÀ (12/10)»

Torna la festa annuale dedicata all’arte contemporanea, filo conduttore di quest’anno: l’accessibilità. Ingresso gratuito, laboratori e attività per tutti i pubblici.

Ancora alcuni posti disponibili per il seminario Per una cultura accessibile e inclusiva organizzato dal Mart in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento. Giunta alla ventesima edizione, la Giornata del Contemporaneo è promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, di cui il Mart è tra i primi soci fondatori.

Anche quest’anno il Mart di Rovereto risponde alla chiamata di AMACI e partecipa al consueto appuntamento con la Giornata del Contemporaneo. Il tema di questa ventesima edizione è l’accessibilità, intesa in senso ampio come abbattimento delle barriere culturali, intellettive, sensoriali e architettoniche, per garantire il pieno accesso alla cultura contemporanea, in risposta alla necessità di ripensare il sistema dell’arte tramite una maggiore consapevolezza e una più diffusa sensibilità.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

All’ingresso gratuito, promosso dagli organizzatori, il Mart aggiunge un ricco programma di appuntamenti: performance, attività per avvicinarsi alla Lingua dei Segni, laboratori dedicati alla disabilità visiva e un articolato seminario sul diritto alla cultura e la progettazione esperienziale inclusiva.

Per organizzare l’edizione 2024 il Mart si avvalso della preziosa collaborazione di molteplici realtà del territorio. In particolare sono stati coinvolti il progetto di ricerca DANCING, finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca e svolto presso la Maynooth University, in Irlanda, e il progetto Ecosistema dell’Innovazione iNEST, finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU a cui partecipa l’Università degli Studi di Trento.