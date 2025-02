MART – ROVERETO (TN) * EVENTI: «14 E 16 FEBBRAIO, DUE GIORNATE SPECIALI PER CELEBRARE L’AMORE E L’AMBIENTE»

18.04 - martedì 11 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A San Valentino entrare al museo in coppia costa la metà, mentre il 16 febbraio il Mart aderisce a M’illumino di meno, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico ideata da Caterpillar Rai Radio2.

Due giornate speciali per celebrare l’amore e l’impegno ambientale. Ogni anno a febbraio, al Mart.

14 febbraio. A San Valentino ingresso 2×1 per chi si vuole bene. Nella giornata mondiale dedicata alle persone innamorate il biglietto singolo vale doppio. L’offerta è valida anche per la Casa d’Arte Futurista Depero, recentemente riallestita.

16 febbraio. È ormai un appuntamento fisso quello con M’illumino di meno, la manifestazione ideata da Caterpillar, che in occasione della Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili invita a spegnere le luci per sensibilizzare a un consumo minore e più consapevole dell’energia. Il Mart risponde all’appello: anche quest’anno le luci della cupola saranno abbassate a partire dalle 18. Disegnata dall’archistar Mario Botta, la celebre cupola è diventata il simbolo del museo.

Il Mart invita inoltre visitatori e visitatrici a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il museo. I residenti in Trentino, Alto Adige/Südtirol e Tirolo possono usufruire degli sconti famiglia previsti per chi è in possesso dell’Euregio Family Pass, mentre tutti i turisti muniti di Guest Card potranno viaggiare ed entrare al museo gratuitamente.

L’iniziativa coincide con l’ultimo appuntamento della stagione di W la domenica! – la giornata per le famiglie al museo. Ingresso a soli 10 euro per tutta la famiglia (max due adulti over26) e un ricco programma di attività pensato dall’Area educazione e mediazione culturale del Mart e dal Centro Servizi Culturali S. Chiara per coinvolgere pubblici diversi e nuovi.

///

Altri Quadri: Salta l’appuntamento dedicato a Liryc Dela Cruz previsto per giovedì 13 febbraio all’Auditorium Fausto Melotti. L’artista, che avrebbe dovuto essere presente per un talk, vola a Berlino. Il suo ultimo lavoro Come la notte è stato infatti selezionato alla Berlinale 2025 nella sezione “Perspectives”.

La rassegna Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento tornerà regolarmente il mese prossimo. Protagonista dell’ultimo appuntamento della stagione, il 6 marzo alle 18.00, sarà la regista Dora Garcia.

Per la Giornata internazionale della donna verrà presentato un lavoro che fa parte di una trilogia: (Revolución, cumple tu promesa) Amor Rojo (2024, 95 min.).

Il film rilegge gli scritti della rivoluzionaria sovietica Alexandra Kollontai sulla sessualità e l’emancipazione femminile, sull’abolizione della famiglia e sulla necessità di “cambiare i cuori e le menti”. Questa lettura traccia una complessa rete di connessioni tra il femminismo marxista europeo del XX secolo e i transfemminismi latinoamericani del XXI secolo, tra lutto personale e collettivo, tra una miriade di modi di intendere il femminile e tra lo sguardo malinconico del disincanto e la richiesta furiosa, tenera e imperiosa che la Rivoluzione, finalmente, mantenga la sua promessa.

Dal 7 marzo al 2 aprile nella Sala conferenza del Mart saranno proiettati anche gli altri due film della trilogia: Love with Obstacles (2020, 60 min.) e Si Pudiera Desear Algo (If I Could Wish for Something) (2021, 68 min.) Proiezioni in loop durante l’apertura del museo, ingresso gratuito.

///