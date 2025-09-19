MART – ROVERETO (TN) * AMACI – “GIORNATA DEL CONTEMPORANEO“: «L’INIZIATIVA METTE AL CENTRO IL DIALOGO FRA DANZA E ARTI VISIVE, IL 4/10»

14.30 - venerdì 19 settembre 2025

Anche quest’anno il Mart di Rovereto risponde alla chiamata di AMACI e partecipa al consueto appuntamento con la Giornata del Contemporaneo. Il tema conduttore dell’edizione 2025 è quello della formazione, intesa come processo ampio e plurale che attraversa educazione, ricerca, scambio di esperienze e saperi.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Tante le iniziative previste per sabato 4 ottobre 2025. Oltre all’ingresso gratuito in tutte le sedi, promosso dagli organizzatori, al Mart di Rovereto è in programma la prima restituzione, in forma di studio, dei progetti di residenza del collettivo Cult of Magic e dell’artista Claudia Catarzi, entrambi vincitori del bando D.Arte. Realizzata in collaborazione con Oriente Occidente, l’iniziativa mette al centro il dialogo fra danza e arti visive per esplorare il rapporto tra il corpo e l’esperienza museale, tra i visitatori e l’ambiente del museo.

ore 11.00 e 15.00

Claudia Catarzi | La bellezza dell’imperfezione

Attiva sulla scena internazionale e già artista associata del CDCN di Bordeaux, Claudia Catarzi propone una riflessione sulla relazione tra corpo, opera d’arte e pubblico. In La bellezza dell’imperfezione, attraverso l’osservazione delle posture umane, sia rappresentate nelle opere sia assunte dai visitatori, realizza piccoli manufatti ispirati a “testimoni” corporei, che diventano punti di ancoraggio per un viaggio coreografico. La performance costruisce un ponte tra contemplazione e partecipazione, rendendo tangibile e condiviso il dialogo tra materia viva e arte esposta.

ore 19.30 e 21.00

Cult of Magic | HABITAT – cruising intermediale

Collettivo fondato da Francesco Sacco, Giada Vailati, Samira Cogliandro e Luca Pasquino, Cult of Magic presenta un progetto che problematizza le abitudini di fruizione museale. HABITAT – cruising intermediale interroga il desiderio latente che si prova nello spazio espositivo: attraverso un’audioguida, il pubblico è invitato a muoversi e interagire con il museo in modi non convenzionali. I visitatori sono coinvolti fisicamente, rompendo la passività della contemplazione per trasformarsi in soggetti attivi dell’esperienza.