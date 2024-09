MART – ROVERETO (TN) * “ALTRI QUADRI“ E “W LA DOMENICA“: «6 GLI APPUNTAMENTI DEDICATI AL VIDEO E 4 QUELLI PER LE FAMIGLIE, DA OTTOBRE A MARZO»

17.33 - giovedì 19 settembre 2024

Dall’incontro tra le tecniche del cinema e i linguaggi dell’arte è nata tre anni fa la rassegna Altri Quadri che quest’anno presenta una carrellata di ospiti internazionali: Masbedo, Fatima Bianchi, Anagoor, VISIO – European Programme on Artists’ Moving Images, Lyric Dela Cruz, Dora Garcia.

Il successo alla base della proposta è la fortunata formula talk + aperitivo + proiezione che consente di avvicinarsi o di approfondire il lavoro di una rosa selezionata di artisti in un clima amichevole e informale. Un giovedì al mese, ingresso gratuito.

Come l’anno scorso i video saranno presentati all’Auditorium Melotti, spazio cittadino dedicato ai linguaggi contemporanei e al cinema d’autore. Dal giorno seguente, fino all’appuntamento del mese successivo, i film saranno proiettati in loop nella sala conferenze del Mart, accessibile liberamente durante gli orari di apertura del museo. Per il pubblico è quindi possibile scegliere la formula di fruizione più adatta alle proprie esigenze, nei tempi e nei modi preferiti, in compagnia o in solitudine, di sera o di giorno. Il lavoro di Dora Garcia, che verrà presentato il 6 marzo in relazione alla Giornata internazionale della donna, fa parte di una trilogia. Dal giorno seguente, per tutto il mese, in sala conferenze saranno proiettati anche gli altri due film della trilogia.

È intenzione della curatrice e degli organizzatori che gli appuntamenti del giovedì sera siano uno spazio di incontro e condivisione durante il quale il pubblico è invitato a entrare in contatto e a dialogare con le artiste e gli artisti. Per favorire questa dimensione partecipativa, anche quest’anno le serate cominciano con un aperitivo offerto da Cavit, main sponsor del Mart. L’aperitivo è accompagnato da un breve dialogo di introduzione tra la curatrice Martina Melilli e l’artista, cui segue la proiezione dei video. Al termine è possibile incontrare la curatrice, gli organizzatori, le artiste e gli artisti e instaurare relazioni informali. Serate al contrario, dunque, per stimolare il dibattito e la relazione.

L’appuntamento del 13 febbraio avrà uno “spin off” il giorno seguente, che rinnova anche la collaborazione tra il Mart e l’Accademia di comunità LA FORESTA. Negli spazi non convenzionali della stazione ferroviaria di Rovereto, sede dell’Accademia, dalle 19 in poi, l’artista Liryc Dela Cruz coinvolgerà il pubblico con From now on, we’re one-minute friends: performance e cena condivisa, preparata insieme alle persone presenti.

Altri Quadri è una collaborazione Mart, Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e Nuovo Cineforum Rovereto, a cura di Martina Melilli. L’utilizzo degli spazi del CSC e del Mart conferma inoltre non solo le sinergie tra gli enti, ma anche la vocazione a polo culturale.

Programma

3 ottobre, ore 18

Masbedo, Welcome Palermo, 2019. Durata 75 minuti.

Welcome Palermo di MASBEDO è un film dedicato al rapporto storico tra la città siciliana e il cinema italiano. Ispirato a un murale che accoglie chi arriva a Palermo dall’aeroporto cittadino, il film documenta il progetto Videomobile, un furgone trasformato in un laboratorio mobile dotato di un palcoscenico per performance, interviste e proiezioni.

7 novembre, ore 18

Fatima Bianchi, Le dissidenti, 2024. Durata 25 minuti.

Tre madri sono esiliate su un’isola, sotto costante sorveglianza. Sono costrette ai lavori forzati per essersi ribellate alle convenzioni della maternità. Le loro voci interiori mettono a nudo le difficoltà che affrontano, spesso considerate tabù.

12 dicembre, ore 18

Anagoor, Todos los males, 2023. Durata 70 minuti.

Il Requerimiento è un documento spagnolo del XVI secolo letto ai nativi pubblicamente, in presenza di un ufficiale regio, ma in assenza di interpreti, perché fosse enunciata la proprietà delle terre e delle persone, quasi una messa in scena del diritto, una sua versione aberrata e perversa. Il documento termina con una minaccia esplicita: qualora i nativi non accogliessero le istanze della Corona e della Chiesa, i Conquistadores farebbero loro “…tutto il male possibile”.

16 gennaio, ore 18

VISIO – European Programme on Artists’ Moving Images

Simon Liu, Single File, 2023. Durata 10 minuti.

Gerard Ortín Castellví, Bliss Point, 2023. Durata 26 minuti.

Yuyan Wang, Look on the bright side, 2023. Durata 16,30 minuti.

Maryam Tafakory, Razeh-del, 2024. Durata 27 minuti.

VISIO – European Programme on Artists’ Moving Images è un progetto di ricerca, produzione e residenza promosso e organizzato da Lo schermo dell’arte a Firenze e dedicato all’evoluzione dell’immagine in movimento. Il curatore Leonardo Bigazzi ha selezionato per Altri Quadri alcuni dei film presentati negli ultimi due anni dalla rassegna.

13 febbraio, ore 18

Liryc Dela Cruz, Il Mio Filippino: Kung Ano Ang Naaalala ng Hangin (What The Winds Remember), 2024. Durata 35 minuti.

Proseguendo il suo progetto pluriennale di ricerca artistica sulla diaspora filippina, Liryc Dela Cruz presenta Il Mio Filippino: What The Wind Remembers. Il film, accompagnato da una performance dell’autore interseca vecchie lettere vocali registrate, paesaggi sonori, filmati e un atto per evocare il vento.

Il giorno seguente, venerdì 14 febbraio, alle 19.00

negli spazi de LA FORESTA Accademia di comunità (Stazione FS)

From now on, we’re one-minute friends

Performance e cena condivisa

6 marzo, ore 18

Dora Garcia, (Revolución, cumple tu promesa) Amor Rojo, 2024. Durata 95 minuti.

Trasforma il tuo amore in un’arma. Amor Rojo rilegge gli scritti della rivoluzionaria sovietica Alexandra Kollontai sulla sessualità e l’emancipazione femminile, sull’abolizione della famiglia e sulla necessità di “cambiare i cuori e le menti”. Questa lettura traccia una complessa rete di connessioni tra il femminismo marxista europeo del XX secolo e i transfemminismi latinoamericani del XXI secolo, tra lutto personale e collettivo, tra una miriade di modi di intendere il femminile e tra lo sguardo malinconico del disincanto e la richiesta furiosa, tenera e imperiosa che la Rivoluzione, finalmente, mantenga la sua promessa.

Dal 7 marzo al 2 aprile nella Sala conferenza del Mart saranno proiettati anche gli altri due lavori della trilogia di Dora Garcia: Love with Obstacles (2020, 60 min.) e Si Pudiera Desear Algo (If I Could Wish for Something) (2021, 68 min.)

La curatrice

Martina Melilli (1987) è un’artista multidisciplinare, regista e organizzatrice culturale.

Laureata allo IUAV, ha studiato cinema a Bruxelles, ha partecipato a numerosi festival internazionali, ricevuto premi e menzioni. Nel 2022 è stata selezionata per Berlinale Talents, nel 2023, con una borsa di capacity building, per la II edizione del Master Executive Cultura & Salute del Cultural Welfare Center di Torino.

Conduce laboratori, lezioni e conferenze in numerose istituzioni italiane e internazionali. In Trentino collabora con l’associazione Nuovo Cineforum Rovereto e cura la co-direzione artistica del festival multidisciplinare Osvaldo.

Con i suoi film e cortometraggi ha partecipato a numerosi festival internazionali tra cui Festival di Locarno, International Rotterdam Film Festival, Ji.hlava IDFF, CineMigrante, DocuTIFF, Lago Film Festival, Filmmaker Film Festival, Milano Film Festival, Lo Schermo dell’arte, Ekrani i Artit festival, Scutari, Chicago IFF, DOK Leipzig. Nel 2017 ha vinto Artevisione, a cura di Sky Academy e Careof, con MUM, I’M SORRY, oggi parte della collezione del Museo del Novecento. Ha esposto, tra le altre, in istituzioni come Palazzo Strozzi Firenze, PAC Milano, GAM Roma.

W LA DOMENICA! LE GIORNATE PER LE FAMIGLIE AL MART 20 OTTOBRE, 17 NOVEMBRE, 19 GENNAIO, 16 FEBBRAIO

Bambine e bambini, teen-ager, genitori, nonni. Famiglie numerose, allargate, grandi, medie o piccole. Persone con bisogni speciali, neo mamme e neo papà, anziani.

Per tutti loro è pensato W la domenica!

A cura del Mart e del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, giornate speciali a un prezzo speciale: con soli 10 euro entra tutta la famiglia (massimo due adulti over26).

Una volta al mese da ottobre a febbraio (saltando dicembre che è già un mese speciale) l’appuntamento è al Mart: 20 ottobre, 17 novembre, 19 gennaio, 16 febbraio.

Allo sconto si aggiunge un ricco programma pensato dall’Area educazione e mediazione culturale del Mart e dal Centro per coinvolgere pubblici diversi e nuovi.

Workshop, spettacoli, laboratori, visite guidate e animate, percorsi per persone sorde e workshop accessibili ai ciechi.

La partecipazione è gratuita per parte degli eventi, per tutti gli altri le tariffe sono popolari.

Le attività coprono tutto l’arco della giornata e in alcuni orari è possibile scegliere tra più appuntamenti.

Le novità della seconda edizione

La prima grande novità della seconda edizione è l’animazione della piazza del Mart. Dalle 10 alle 16 piccini e grandi saranno i benvenuti, la grande festa comincia nello spazio pubblico e accessibile a tutti del polo museale.

Già svelati i dettagli dei primi due appuntamenti: se domenica 20 ottobre si potrà sfrecciare in piazza a bordo di go-kart a pedali, l’accoglienza del 17 novembre sarà affidata ai professionisti della protezione civile.

W la domenica! quest’anno coinvolge anche la Biblioteca Civica Tartarotti dove saranno organizzate delle letture in simboli basate sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa. La CAA è una scrittura fatta di immagini e figure pensata per persone con bisogni comunicativi speciali, come le persone con autismo, ma che può essere utilizzata da tutte e tutti.

Le altre novità favoriscono il benessere e l’autonomo utilizzo degli spazi del polo: dalle 11 alle 15 il basement dell’Auditorium Melotti si trasformerà in spazio pic-nic, mentre per le famiglie con neonati è sempre disponibile l’angolo allattamento.

Al benessere e alla salute delle persone in visita pensano anche gli sponsor tecnici di questa edizione: Erickson e Melinda che forniranno rispettivamente libri, albi illustrati e giochi e mele per la merenda.

W la domenica! è sostenuto anche da Dana Incorporated.

Programma

GIOCHI SOTTO LA CUPOLA

Quando: 10.00-16.00

Dove: piazza del Mart

Attività outdoor dai go-kart alla giocoleria. Dai 4 ai 12 anni.

Partecipazione gratuita. Senza prenotazione.

DOMENICA.CAA IN BIBLIOTECA: LETTURE INCLUSIVE

Quando: 10.00-11.00

Dove: Biblioteca Civica Tartarotti

Letture in simboli basate sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa. Dai 4 anni.

Partecipazione gratuita. Senza prenotazione.

INTRECCI

Quando: 10.00-13.00 | 14.00-18.00

Dove: Mart, foyer -1

Laboratorio continuo dedicato alla creazione di tappeti tattili. Dai 3 anni.

Attività indicata anche per persone con disabilità visiva.

Partecipazione gratuita. Senza prenotazione.

COMICS SCULPTURE

Quando: 10.00-13.00 | 14.00-18.00

Dove: Mart, foyer 2

Laboratorio continuo sul riciclo di vecchi giornalini a fumetti da trasformare in sculture di carta. Dai 7 anni.

Partecipazione gratuita. Senza prenotazione.

VISITE ANIMATE

Quando: 10.30-11.30 | 12.00-13.00 | 14.00-15.00 | 15.30-16.30

Dove: Mart, sale espositive

Percorsi interattivi all’interno delle mostre e delle Collezioni. Dai 5 anni.

Partecipazione gratuita con il biglietto d’ingresso al museo. Con prenotazione.

QUESTA È LA STORIA DI…

Quando: 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 15.30-16.00 | 16.00-16.30

Dove: Mart, Area educazione

Letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Partecipazione gratuita con il biglietto d’ingresso al museo. Senza prenotazione.

VISITA GUIDATA

Quando: 15.00-16.15

Dove: Mart, sale espositive

Percorso guidato alle mostre per ragazze e ragazzi dai 13 anni e adulti. Con interprete LIS.

Costo 2 € + biglietto d’ingresso al museo. Prenotazione online.

LITTLE MART

Quando: 15.00-16.30

Dove: Mart, Area educazione

Ogni domenica un laboratorio diverso per sperimentare i linguaggi dell’arte. Dai 4/5 anni.

Costo 5 €. Con prenotazione.

TEEN MART

Quando: 16.00-17.30

Dove: Area educazione

Laboratori dedicati ai teenagers in dialogo con l’arte. Dai 12 anni.

Costo 5 €. Con prenotazione.

SCAPPO A TEATRO

Quando: dalle 16.30

Dove: Auditorium Melotti

Costo 6 € (4 € dai 3 ai 14 anni, gratuito fino ai 2 anni)

SPAZIO ALLATTAMENTO

presso l’Area educazione

SPAZIO PIC NIC

Nel basement dell’Auditorium è possibile consumare pranzo e merende al sacco dalle 11 alle 15.

INFO, BIGLIETTI E PRENOTAZIONI

MART

Tariffa speciale W la domenica!: 10€ tutta la famiglia

Prenotazioni:

entro le 12.00 del venerdì precedente: education@mart.tn.it T 0464.454135

presso la biglietteria del museo nel fine settimana T 0464.454240

SCAPPO A TEATRO

20 ottobre 2024, ore16.30, Lo schiaccianoci. Dai 4 anni.

17 novembre 2025, ore 16.30, Il tenace soldatino di piombo. Dai 4 anni.

19 gennaio 2025, ore 16.30, Racconto alla rovescia. Dai 3 anni.

16 febbraio 2025, ore 15.00 e 17.00, Melodia. Dai 5 anni.

Prenotazioni: 800 013952