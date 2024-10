MART ROVERETO / MM&A / THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI, * AGROALIMENTARE E TURISMO: «FILIERA ASSET STRATEGICO PER L’ITALIA, GENERA IL 19% DEL PIL»

19.58 - sabato 12 ottobre 2024

Si è tenuto a Rovereto, venerdì 11 ottobre presso il Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea, un evento di grande rilievo organizzato da Mm&a studio in collaborazione con The European House – Ambrosetti, dedicato all’approfondimento delle sinergie tra le filiere agroalimentari e turistiche, due pilastri dell’economia nazionale e del Trentino-Alto Adige.

L’incontro, guidato da Benedetta Brioschi, Partner e Responsabile Food & Retail e Sustainability di The European House – Ambrosetti, ha esplorato temi chiave per il futuro di questi settori:

• Il valore dell’agroalimentare italiano: con un fatturato di 586,9 miliardi di euro, la filiera agroalimentare rappresenta un asset strategico per l’Italia, generando il 19% del PIL nazionale. Il settore ha inoltre segnato un record nell’export 2023 con 62 miliardi di euro.

• Le sinergie tra agroalimentare e turismo: la stretta connessione tra queste filiere contribuisce allo sviluppo di un ecosistema economico integrato, con il turismo eno-gastronomico che permette ai visitatori di immergersi nelle eccellenze locali. L’Italia è il 3° Paese in Europa per presenze turistiche, confermando l’importanza di questo comparto.

• Il ruolo del Trentino-Alto Adige: la regione si distingue a livello nazionale ed europeo per la qualità dell’offerta turistica ed enogastronomica, superando i livelli pre-pandemia. Nel 2023, il Trentino-Alto Adige è stato la 2° regione italiana per presenze turistiche e la Provincia di Trento ha ottenuto riconoscimenti per la qualità della vita e la competitività turistica.

Il place branding del Trentino ha ulteriormente rafforzato il valore distintivo del territorio, aggiudicandosi il premio come miglior rebranding territoriale grazie alla sua capacità di valorizzare prodotti d’eccellenza, come le 162 mila tonnellate di mele DOP della Val di Non e i 333 mila ettolitri di vino Trentino DOP, per un valore complessivo rispettivamente di 65 e 58 milioni di euro.

Questo evento ha delineato una roadmap per il futuro del settore agroalimentare italiano, evidenziando l’importanza di strategie sinergiche tra i diversi comparti economici, per garantire competitività e sostenibilità nei prossimi anni.