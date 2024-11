MART E ORIENTE OCCIDENTE – ROVERETO (TN) * GIORNATA DISABILITÀ: «UN POMERIGGIO DEDICATO ALLA FORMAZIONE SULL’ACCESSIBILITÀ, IL 2/12»

14.31 - sabato 16 novembre 2024

Un pomeriggio dedicato alla formazione sull’accessibilità nel contesto museale e culturale. Squadra che vince non si cambia. Il Mart e Oriente Occidente rinnovano la propria collaborazione nel senso dell’inclusione e della accessibilità e propongono una giornata dedicata alla formazione di professioniste culturali, insegnanti, mediatrici. Lunedì 2 dicembre talk e laboratori gratuiti.

Il Mart e Oriente Occidente promuovono il dibattito che anima gli spazi culturali delle comunità, con particolare attenzione all’inclusione e alla partecipazione attiva e con il coinvolgimento dei soggetti già presenti sul territorio.

Creando contesti e condizioni in cui ogni persona viene responsabilizzata e resa consapevole dei diversi processi di conoscenza, coinvolta nella realizzazione di specifici strumenti utili all’abbattimento delle barriere culturali, si dà vita a un vero processo inclusivo.

Esperienze accessibili nei luoghi della cultura Per chi opera o si sta formando nei settori cultura, educazione, formazione e mediazione è pensato il programma del 2 dicembre. Un lunedì eccezionale durante il quale si rinnova l’appuntamento annuale con la Giornata internazionale dedicata alle disabilità (3 dicembre). Dalle 14.00 alle 18.00 la proposta formativa si concentrerà su pratiche concrete, teoriche e creative per migliorare l’esperienza culturale di tutte e tutti, con un focus particolare sulle persone con disabilità. Chi parteciperà si confronterà con esperti, attivisti, artisti e professionisti del settore, anche attraverso laboratori pratici per sviluppare competenze specifiche in ambito educativo, artistico e tecnologico.

PROGRAMMA

Ore 14.00 – Welcome Coffee

Accoglienza e primo momento di socializzazione, a cura della Cooperativa Impronte, che opera per supportare la crescita personale, professionale e relazionale di persone con disabilità o autismo.

Ore 14.30 Talk Disegnare relazioni nei luoghi della cultura

Introduzione a cura di Ornella Dossi, referente Progetti speciali Mart Rovereto, e Anna Consolati, direttrice generale Oriente Occidente.

Il Diritto alla Cultura: Accessibilità e Inclusività nel Settore Culturale.

Intervento di Anna Simonati, professoressa ordinaria, Università degli Studi di Trento. Intervento in collaborazione con TSM – Trentino School of Management.

Corpi che contano

Intervento di Diana Anselmo, attivista, artista e performer Sordo, accesibility manager Oriente Occidente

Ore 16.00 Workshop e talk esperienziali Le attività si svolgono nello stesso orario in aule diverse, max 10 partecipanti. È possibile scegliere il proprio workshop al momento dell’iscrizione.

▪ Scultura ad occhi chiusi. Laboratorio con Andrea Bianco, artista non vedente.

▪ La comunicazione per un linguaggio accogliente. Laboratorio con Francesca Musolino, referente web communication e progetti digitali Mart Rovereto, Accessibility Manager certificata CPACC.

▪ Comunicazione accessibile: la lingua dei segni e il museo. Laboratorio LIS (Lingua dei Segni Italiana) a cura di ENS, sezione di Trento

▪ Siti Accessibili: strumenti digitali per una fruizione inclusiva del patrimonio culturale. Talk di Francesco Giovannetti, CEO Cantiere Creativo

▪ Movimento e sensibilizzazione: il corpo come veicolo di inclusività. Osservazione di pratiche corporee condotte da Gaia Germanà nell’ambito del progetto Corpografie promosso da Consolida

Iscrizioni tramite Google Form