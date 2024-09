MARCHIORI E BERGAMO (PATT) * GRANDI CARNIVORI: «DECLASSAMENTO PROTEZIONE DEL LUPO, RISULTATO CHE ASPETTAVAMO DA TEMPO»

17.32 - giovedì 26 settembre 2024

Finalmente è arrivato: il via libera da parte degli Stati membri al declassamento della protezione del lupo da rigorosa a semplice, con la conseguente modifica della direttiva habitat, è un risultato che aspettavamo da tempo.

Come autonomisti, attraverso l’ottimo lavoro dell’europarlamentare Herbert Dorfmann, ci adoperiamo da anni per questo risultato e confidavamo da mesi di raggiungere l’agognato traguardo in modo da dare risposte chiare e concrete a chi vive in montagna e, in particolar modo, ad allevatori e pastori. Come spesso accade, i tempi si sono dilatati ma il via libera di ieri rappresenta un risultato storico. Certo, ciò non significa che da domani sarà possibile limitare il numero di esemplari, ma di fatto viene meno il principale limite a politiche più restrittive nei confronti del lupo da parte degli Stati membri interessati da questo fenomeno.

In tempi in cui l’impotenza delle amministrazioni locali e l’esasperazione della popolazione aveva raggiunto livelli estremi, finalmente si imbocca la strada del buonsenso e della concretezza. La convivenza fra uomo e grandi carnivori passa unicamente attraverso un equilibrio dei numeri e un controllo degli esemplari: la vita in montagna, già difficile per definizione, richiede leggi quanto più commisurate alla situazione contingente anzichè inutili ed ideologiche difese aprioristiche di specie che ormai non sono più in pericolo di estinzione. Il lupo, infatti, da anni ormai ha completamente e autonomamente ripopolato il continente europeo e non può essere considerato come una specie in via di estinzione.

Il voto di ieri, pur nella diversità della situazione, rappresenta un primo segnale di speranza anche per la gestione del lupo che, in particolare nel Trentino occidentale è diventato una presenza problematica. Il PATT, oggi come in passato, continuerà la battaglia per sensibilizzare le istituzioni europee e nazionali affinché stiano al fianco della montagna.

Simone Marchiori

Segretario politico PATT

Roberta Bergamo

Vicesegretario politico PATT e Candidata nella lista SVP alle ultime europee