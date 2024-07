MANICA (PD – TRENTINO) * VOTO FRANCESE: «ARGINE ALLE TENTAZIONI AUTORITARIE, CELATE NEL PROGETTO DI PREMIERATO»

10.25 - lunedì 8 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’esito, per alcuni versi inatteso, del voto francese ferma, con una grande partecipazione alle urne, l’avvento dell’estrema destra e restituisce alle pluralità della democrazia – ed anche all’unità europea – una nuova centralità.

Nel plaudere ad un esito fondato sulla maturità democratica dell’Elettorato e su accordi che hanno fatto prevalere le ragioni coalizionali sulle aspirazioni delle singole forze politiche, il PD del Trentino auspica che l’esempio francese possa dare frutto anche a livello nazionale e locale, nella certezza che mai come oggi sia prioritario costruire un saldo argine davanti ai rischi crescenti delle tentazioni autoritarie, come quelle celate nel progetto di premierato, come dei populismi e dei sovranismi che incombono sull’Europa e sul suo futuro.

*

Alessio Manica

Presidente del Gruppo con. PD del Trentino