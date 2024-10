MANICA (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * STAZIONE CALLIANO: «PERCHÉ NON È STATA ANCORA STATA ULTIMATA?»

10.00 - lunedì 21 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

///

*

Cons. Alessio Manica

gruppo PD del Trentino

///

Interrogazione a risposta scritta.

Per questo era stata prevista, in maniera concordata con RFI, la riapertura della stazione di Calliano. Una riapertura necessaria per rendere competitivo il trasporto ferroviario per un ampio bacino nella parte nord della Vallagarina, ad oggi costretto a scendere a Rovereto per poi prendere il treno per Trento, con il risultato che si preferisce l’utilizzo del mezzo privato.

Alla luce degli approfondimenti condotti a livello tecnico, Provincia di Trento e Comune di Rovereto avevano concordato nell’assegnare carattere di assoluta priorità a vari interventi legati alla mobilità, e tra questi il ripristino della stazione dei treni di Calliano.

Con la mozione 57/XVI del 15/04/2019 sollecitavo la Giunta Provinciale ad adoperarsi per la pronta riapertura della stazione, convinto della sua utilità.

Tale importanza è stata confermata anche durante la legislatura XVI, nella quinta relazione sullo stato di attuazione del Programma dove si legge che “la riattivazione della fermata di Calliano… è elemento strategico nell’ottica di una capillarità del trasporto ferroviario e di espansione di quel muoversi in maniera intermodale come uno dei principi cardini per la mobilità sostenibile” .

L’ultimazione della stazione di Calliano ha ricevuto numerosi rinvii, con il comunicato 2874 del 04/12/2020, avente titolo “Calliano, sarà riattivata la fermata ferroviaria”, la Provincia informava che “una nuova fermata ferroviaria sarà attivata a Calliano, lungo la linea Verona-Brennero. La Giunta provinciale, su proposta del vicepresidente e assessore all’urbanistica, Mario Tonina, ha rilasciato oggi l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori ai fini della tutela del paesaggio, che fa seguito alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento e Rete ferroviaria italiana (Rfi).”

Con il comunicato 1744 del 02/07/2021, dal titolo “Fermata ferroviaria di Calliano, riattivazione confermata”, la giunta provinciale comunicava al Sindaco nella seduta fuori porta che il cantiere avrebbe preso il via nel novembre 2021. “La Provincia autonoma – si legge – conferma la riattivazione della fermata ferroviaria di Calliano. Ne ha informato il sindaco e la giunta comunale di Calliano l’esecutivo provinciale durante la riunione tenutasi oggi a Calliano. Alla richiesta in merito del sindaco Lorenzo Conci, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha chiarito che “la giunta ha la questione da tempo sul tavolo”, mentre il dirigente generale del Dipartimento territorio e trasporti, Roberto Andreatta ha spiegato che a seguito dei colloqui avvenuti con i vertici di Rfi presenti a Trento per presentare la nuova stazione dei treni di Trento, i tempi per riattivare la fermata a Calliano sono confermati. Rfi ha infatti comunicato che il progetto definitivo è stato completato, e che ora si partirà a predisporre il progetto esecutivo per i lavori del valore di 2,8 milioni di euro. Il cantiere dovrebbe partire in novembre e l’attivazione della fermata è prevista, ha chiarito Andreatta, nel primo semestre del 2022.”

Ancora una risposta del presidente Fugatti alla interrogazione scritta n 4179 citava: ”Allo stato attuale, con il riavvio dei lavori nel mese di febbraio 2023, si prevede di realizzare le opere impattanti con l’esercizio ferroviario entro maggio/giugno c.a., e di ultimare entro il mese di novembre la costruzione delle opere di fermata, funzionali all’attivazione al pubblico ed al servizio per la metà di dicembre 2023.”

Infine con determinazione del Dirigente 2024-D341-00049 la Provincia, su richiesta di RFi spostava l’ultimazione dei lavori al 15 ottobre 2024. per le seguenti

motivazioni: “Tempi di approvvigionamento da mercato dei materiali necessari all’attrezzaggio della fermata, disponibili in non meno di 180 gg dall’ordine; Criticità sulla risoluzione delle interferenze con la TE, con conseguente necessità di riprogrammazione delle attività interferenti l’esercizio; Subentro di disposti normativi che hanno comportato la revisione/integrazione del Progetto Esecutivo e, conseguentemente, delle opere da realizzare per consentire il perfezionamento dell’Iter di certificazione ed attivazione della Fermata.

A conoscenza dello scrivente i lavori per la sistemazione della fermata ferroviaria di Calliano sono ancora da ultimare e tuttora oggi i potenziali utenti stimati stanno ancora aspettando.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. perchè la stazione di Calliano non sia stata ancora ultimata nonostante la realizzazione dell’opera fosse fissata al 15 ottobre 2024

2. Quali nuove problematiche siano eventualmente sorte?

3. Se i lavori sono stati prorogati ulteriormente?

4. Se vi sia una ipotetica data di chiusura dei lavori?

*

Cons. Alessio Manica