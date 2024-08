MANICA (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: «IL CANTIERE DI TRENTO SUD METTERÀ A RISCHIO LA SORGENTE ACQUAVIVA?»

autorizzativa della trasformazione agraria delle aree boschive di proprietà della Acquaviva Società Aricola S.r.l”.

Nel frattempo è iniziato il procedimento di verifica di assoggettibilità finalizzato a valutare la necessità o meno di procedere alla valutazione di impatto ambinetale considerata la “deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore ai 5 ettari”.

L’iter si è concluso con il Provvedimento del Dirigente dell’Agenzia provinciale protezione ambiente n.99 del 21 febbraio 2024 stabilendo che il “Progetto preliminare di rimodellazione territoriale in loc. Acquaviva in c.c. Mattarello sito nel Comune di Trento, proposto dalla società Acquaviva srl, deve essere sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale”.

Nell’atto si specifica che “nonostante le integrazioni pervenute, non sono venuti meno i dubbi circa le criticità ambientali individuate nell’ambito della prima seduta con particolare riferimento all’analisi idrogeologica ed alla possibilità di interferenze negative con il sottostante acquifero dell’Acquaviva” ed inoltre che “nella documentazione integrativa i consulenti hanno dichiarato che le opere ricadono in un sistema acquifero di tipo carsico con fratture della Vigolana e che sicuramente c’è una connessione”.

Inoltre a seguito della richiesta dei tecnici incaricati dalla società Acquaviva della progettazione rivolta a Novareti Spa per l’esecuzione di prove con traccianti per verificare potenziali effetti della bonifica agraria prevista sul versante ad est della sorgente Acquaviva mediante impiego di smarino proveniente dagli scavi in galleria relativi al by-pass ferroviario di Trento, il responsabile del Servizio Idrico di Novareti evidenzia : “come vi sia un’elevatissima probabilità di connessione idrogeologica fra l’area oggetto di bonifica e la sorgente di Acquaviva, già riscontrata dall’ente Gestore per quanto riguarda l’ammasso posto a sud-est della fonte in questione” e segnala che “in caso di riscontro dei traccianti o in caso di mancato completamento delle prove …, Novareti S.p.A. porrà il proprio veto alla realizzazione della bonifica di cui in oggetto, dato il rischio elevatissimo di contaminazione della risorsa di Acquaviva, fondamentale per il funzionamento ordinario della rete acquedottistica di Trento e Besenello”.

A supporto della strategicità della riserva idrica di Acquaviva con deliberazione n. 820 del 7 giugno scorso la Giunta provinciale ha istituito, per 30 anni, la riserva ad utilizzo potabile dell’acqua relativa all’acquifero di Acquaviva fino ad una portata massima di 180 l/s.

Va detto che l’acquifero di Acquaviva è considerato di pregio sia per la qualità dell’acqua che per la sua portata e per questo è stato individuato, assieme alla presa di Spino di Rovereto, per alimentare il progettato anello di rete della Vallagarina.

Inoltre dal 2017 il Comune di Besenello è autorizzato ad emungere dall’acquifero 15 l/s per alimentare l’acquedotto e dall’ottobre 2023 è stata rilasciata ai Comuni di Trento e Rovereto la concessione di derivazione d’acqua a scopo potabile dal Campo pozzi di Acquaviva per una portata massima di 85 l/s (come derivazione di soccorso) per alimentare i rispettivi acquedotti comunali.

Considerato che:

• nel corso dell’istruttoria per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. della bonifica il Comune di Besenello si è più volte espresso circa le preoccupazioni derivanti dalle possibili interferenze dei lavori di rimodellamento del versante oggetto di richiesta da parte della