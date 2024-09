MANICA (PD – TRENTINO) * HDE: «SODDISFAZIONE PER L’ACQUISTO DELLE QUOTE PRIVATE, PRIMO PASSO VERSO LA GOVERNANCE PUBBLICA DEL BENE ACQUA»

14.44 - mercoledì 18 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Soddisfazione del Pd per l’acquisto delle quote private di Hde. Un primo passo verso la governance pubblica del bene acqua- Il via libera all’acquisto delle quote private di HDE da parte di Dolomiti energia è un grande risultato. Un obiettivo verso il quale il gruppo provinciale del partito democratico spinge da anni, convinto della centralità per il governo dell’Autonomia del controllo del bene acqua e dei suoi utilizzi; risultato che giunge grazie anche alla spinta decisa ed unitaria del Consiglio provinciale.

Non va però considerato un traguardo, un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che deve avere come comune denominatore il rafforzamento e la centralità della governance pubblica. I prossimi due nodi che vanno affrontati rapidamente sono il rinnovo delle grandi concessioni e l’avvio di un percorso che renda più diffusa la partecipazione degli enti pubblici trentini e dei cittadini al governo di questa società ovvero il tema già posto più volte attraverso la proposta dell’azionariato diffuso. Proprio per proseguire questo percorso avviato con decisione dal Consiglio provinciale è già all’ordine del giorno del Consiglio una mozione del PD che impegna la giunta a lavorare su questi temi non da domani ma da oggi.

*

Alessio Manica

Presidente del Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino