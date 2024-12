MANICA (PD) * INCHIESTA: «“PATRIMONIO DEL TRENTINO“, STUPISCE LA SMEMORATEZZA DI CHI SI AUTOPROCLAMA ESTRANEO AGLI ACCADIMENTI»

17.34 - giovedì 5 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il tempo della smemoratezza.Davanti all’inchiesta in corso, sembra emergere, in talune dichiarazioni di livello istituzionale, l’ennesima esibizione di tardive purezze che gettano nel dimenticatoio le responsabilità. Al netto delle indagini in corso e della irrinunciabile presunzione di innocenza, stupisce la smemoratezza di chi si autoproclama estraneo agli accadimenti, dopo essere stato il promotore di certe figure, oggi coinvolte nelle vicende giudiziarie, fino a nominarle ai vertici di agenzie ed enti funzionali come “Patrimonio del Trentino s.p.a.”.

Forse, qualche supplemento di prudenza, se non politica almeno istituzionale, potrebbe essere opportuno.

Caro Presidente, da che parte era girato quando, dopo ripetuti atti interrogativi del sottoscritto; dopo la revoca da parte degli Uffici del famoso contributo per la prima casa all’allora Vicepresidente di “Patrimonio del Trentino s.p.a.” lo lasciava tranquillamente ai vertici della società?

*

Cons. Alessio Manica – Pd del Trentino